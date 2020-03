Torna “Che tempo che fa“, il talk show di successo presentato da Fabio Fazio in prima serata su Rai2. Anche questa settimana la puntata è in buona parte dedicata all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, questa sera, domenica 29 marzo 2020 su Rai2!

Che tempo che fa, ospiti di stasera: 29 marzo 2020

Domenica 29 marzo 2020 torna "Che tempo che fa", il talk show di successo condotto da Fabio Fazio con la complicità di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Anche questa sera spazio ad un'altra puntata di grande servizio pubblico e informativo dedicata alla diffusione del Covid 19. L'emergenza sanitaria da Coronavirus è al centro sia della prima parte del programma "Che tempo che farà" in onda dalle ore 19.40 sia nella seconda parte in onda dalle 21.00 su Rai2.

A discutere delle ultime news e sul numero di contagi e decessi ci saranno in collegamento il Ministro della Salute Roberto Speranza, il virologo Roberto Burioni, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono. E ancora in collegamento per discutere di questa pandemia mondiale anche Gino Strada, fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada, Fabio Ciceri il vice direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele e membro del Gruppo Farmaci Unità di crisi COVID Regione Lombardia e Luca Lorini, il direttore del Dipartimento di Emergenza, urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Anche questa settimana Fabio Fazio è pronto a raccontare come il Coronavirus ha colpito anche il resto del mondo con una serie di collegamenti: da Pechino c’è Giovanna Botteri, da New York Claudio Pagliara, da Parigi Iman Sabbah, da Berlino Rino Pellino, da Londra Marco Varvello e infine da Madrid ci sarà Giammarco Sicuro da Madrid.

Infine ospiti della puntata anche Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio, l’astronauta Luca Parmitano, Alex Zanardi, Federica Pellegrini. Infine a rallegrare il pubblico da casa ospite musicale Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e il comico Giorgio Panariello.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

Non dimentichiamo le presenze fisse del programma: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica.