Domenica 26 gennaio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 26 gennaio 2025

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 26 gennaio 2025

Tra gli ospiti della puntata del 26 gennaio 2025, alla vigilia del Giorno della Memoria, ci saranno la Senatrice a vita Liliana Segre e la scrittrice e poetessa Edith Bruck.

In studio arriverà poi Claudio Baglioni, uno dei cantautori più amati di tutti i tempi, impegnato con PIANO DI VOLO SOLOtris, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani, 110 concerti previsti fino al prossimo dicembre, terza parte del progetto live “Solo”, iniziato nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023.

Seguiranno poi: Giulio Napolitano, autore de “Il mondo sulle spalle. Una storia familiare e politica”, libro dedicato alla figura e alla storia del padre, Giorgio Napolitano; Francesco Piccolo, nelle librerie con il saggio “Son qui: m’ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana”; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Antonio Scurati; Coez, live con “Mal di te”, brano che anticipa l’uscita del nuovo album in studio; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Ivana Spagna, in radio con “T’AMO T’AMO T’AMO”, rivisitazione con il dj Nuzzle della sua hit “Easy Lady”; Dino Abbrescia, nel cast del film “10 giorni con i suoi”; Alba Parietti; Gianluca Torre, protagonista della nuova stagione di “Casa a Prima Vista”, dal 17 febbraio su Real Time, e del podcast/vodcast “Casa perfetta”; Giucas Casella.