Domenica 17 novembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 17 novembre 2024

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 17 novembre 2024

Ospiti della puntata: Andrea Bocelli, il cantante italiano più amato al mondo e icona della musica globale, che sarà prossimamente in tv con 2 serate evento dedicate a “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, film-concerto diretto da Sam Wrech, che racconta l’evento “Andrea Bocelli 30th Anniversary – The Celebration” dello scorso luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico.

Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino, regista e attore protagonista del film “Napoli – New York”, nei cinema dal 21 novembre, tratto da una sceneggiatura di Federico Fellini e Tullio Pinelli e che vede nel cast anche i giovanissimi Dea Lanzaro e Antonio Guerra oltre a Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro e la partecipazione di Tomas Arana e Antonio Catania.

E ancora: Lucia Annibali, difensora civica della Regione Toscana e autrice del libro in uscita il prossimo 19 novembre “Il futuro mi aspetta. Ho scelto di rinascere”, scritto insieme alla giornalista Daniela Palumbo a oltre 10 anni di distanza dall’aggressione subita; Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nelle librerie con “Corpo, umano”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Antonio Scurati; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra.

Ospiti al Tavolo

Chiude la serata “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Sofia Raffaeli, vincitrice della medaglia di bronzo nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi; Clara, live con il singolo “Nero gotico”; la conduttrice di “Bake Off – Dolci in forno” Benedetta Parodi e il telecronista sportivo Fabio Caressa, autori a quattro mani di “Calcio e pepe. Insieme è meglio”; Giovanni Esposito, tra i protagonisti della nuova stagione di “Vita da Carlo”, serie interpretata e diretta da Carlo Verdone; l’attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica Francesca Manzini; il giornalista Giovanni Terzi, prossimamente in libreria con “L’ultimo sguardo di Yara. Una storia italiana”.