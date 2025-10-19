Domenica 19 ottobre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la seconda puntata.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 19 ottobre 2025

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Faziotroviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 19 ottobre 2025

Questa domenica quella di Che Tempo Che Fa sul Nove sarà una puntata straordinaria: in studio sarà ospite il leggendario Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, che interpreterà la celebre rockstar nel film “Springsteen: Liberami dal Nulla”. Ospite in studio anche un trio da non perdere, quello formato da: Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti del film “La vita va così”. Spazio al maestro del cinema: Pupi Avati, che parla del suo nuovo libro “Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari”.

Tanti sono anche gli ospiti legati all’attualità e alla cultura: padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza; Don Davide Banzato; Chiara Amirante, autrice di “Liberi di amare. La vocazione”; Carlo Rovelli, fisico e scrittore del saggio “Sull’eguaglianza di tutte le cose – Lezioni americane”; Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Massimo Giannini, direttore e conduttore di “Circo Massimo” sul Nove; la giornalista Cecilia Sala; Francesco Costa, direttore de Il Post; Marco Varvello e Michele Serra.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

La serata prosegue poi con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, dove tra gli ospiti di questa domenica troviamo gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli, affiancati da: la signora della domenica Mara Venier; Gigi Marzullo; Francesco Gabbani; Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, che presenterà il primo Festival dello Spettacolo. Insieme a loro anche Diego Abatantuono.