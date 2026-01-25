Domenica 25 gennaio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 25 gennaio 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 25 gennaio 2026

In esclusiva Noah Wyle, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award come Miglior attore protagonista per la serie di enorme successo internazionale “The Pitt”, in occasione del debutto della seconda stagione in esclusiva su HBO Max. Ci saranno poi: Claudio Regeni, Paola Deffendi e l’avvocata Alessandra Ballerini, a dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, a cui è dedicato il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”.

Il premio Oscar Paolo Sorrentino, al cinema con “La grazia”. E ancora: Walter Veltroni, autore del ciclo di romanzi gialli con protagonista il commissario di polizia Giovanni Buonvino, giunto al sesto capitolo, “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi”; Christian De Sica e Lillo, protagonisti del nuovo film di Eros Puglielli “Agata Christian – Delitto sulle nevi”; il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, in uscita con “Le simmetrie nascoste. Perché la fisica è alle radici dell’intelligenza artificiale di oggi e di domani”; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, autore del saggio “L’antidoto”; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo”. Tra gli ospiti di questa sera che animeranno il tavolo ci sono: Noemi live con il singolo “Bianca”; Nino Frassica; Mara Maionchi; Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band protagonisti della seconda edizione di “Red Carpet – Vip al Tappeto”; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Diego Abatantuono; Lillo; Cristiano Malgioglio; l’astrologo Simon & The Stars; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.