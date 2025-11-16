Domenica 16 novembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 16 novembre 2025

Tra gli ospiti della puntata ci saranno: Gino Cecchettin, a due anni dalla scomparsa della figlia Giulia. Renato Zero, icona della musica italiana, fresco d’uscita con l’ultimo album, “L’ORAZERO”, e presto in tournée con “L’Orazero Tour 2026” nei palasport di tutta Italia. Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri protagonisti della commedia natalizia “Natale senza Babbo” disponibile su Prime Video.

Oltre agli ospiti vip: Corrado Formigli; Don Davide Banzato; l’economista Carlo Cottarelli; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica;Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Michele Serra.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la lunga serata, si rinnova l’appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo che Fa che vedrà come sempre tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. Come ospiti ci saranno: Mara Maionchi; Nino Frassica; la Gialappa’s Band; Iva Zanicchi; Alessia Marcuzzi; Cristiano Malgioglio; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona; Simone Di Pasquale; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.