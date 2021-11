Fabio Fazio torna in diretta con un nuova imperdibile puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show di successo di Rai1. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, domenica 14 novembre 2021.

Che tempo che fa, super ospite Lady Gaga

Domenica 14 novembre 2021 dalle ore 20.30 appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai3. Si parte con il momento “anteprima” per poi entrare nel vivo del talk show che come sempre si conclude con il momento di “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”. Accanto al padrone di casa ritroviamo: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti.

Super ospite della puntata di oggi: Lady Gaga. La regina della musica pop mondiale è arrivata negli studi di Via Mecenate a Milano per presentare il film “House of Gucci”, diretto da Ridley Scott, dove interpreta Patrizia Reggiani. La diva della musica pop mondiale ha interpretato Patrizia Reggiani nella sconvolgente storia della famiglia della casa di Alta Moda italiana. Un ruolo che potrebbe regalarle anche un Premio Oscar nei prossimi mesi. Una carriera unica quella di Lady Gaga che ha vinto tantissimi premi: 12 Grammy Awards, 2 Golden Globe, 2 Critics’ Choice Awards, un Premio BAFTA. Non solo all’età di 35 anni è l’artista ad aver venduto più copie digitali nella storia della musica internazionale: 35 milioni di album, 32 miliardi di streaming e 275 milioni di download di canzoni. Un successo da Guinness dei Primati!

Che tempo che fa, ospiti di domenica 14 novembre 2021

Non solo Lady Gaga nella puntata di domenica 14 novembre 2021 di Che tempo che fa. Dopo l’imperdibile intervista alla star di “Bad Romance”, Fabio Fazio è pronto ad ospitare negli studi Rai anche il ministro della Salute Roberto Speranza. L’impennata dei casi da Coronavirus e la quarta ondata della pandemia oramai hanno toccato anche il nostro Paese e bisogna attivarsi per arginare i contagi.

Ospite anche Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e responsabile della comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di Emergency. E ancora ospiti: Roberto Burioni, Pif e Fabio De Luigi che escono nelle sale con il film “E noi come stronzi rimanemmo a guardare” e Michele Serra autore del libro “Le cose che non ho capito“.

La parte finale del programma è come sempre intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tra gli ospiti: Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Tortora e Giacomo Poretti, che ha pubblicato il libro “Turno di notte. Storia tragicomica di un infermiere che avrebbe voluto fare altro”.