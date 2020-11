Fabio Fazio torna in prima serata con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show di informazione e attualità in onda tutte le domeniche su Rai3. Scopriamo ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, domenica 8 novembre 2020.

Che Tempo Che Fa stasera, le anticipazioni

Come ogni domenica torna l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa“, il programma condotto da Fabio Fazio e trasmesso dalle ore 20.00 di oggi, domenica 8 novembre, in prima serata su Rai3 .

Il programma si compone di tre momenti. Si parte con l’Anteprima in onda dalle ore 20.00 seguita alle 20.30 dal classico appuntamento e infine alle ore 23.00 c’è il Tavolo di Che tempo che fa. Accanto a Fabio Fazio troviamo ancora una volta l’ironia pungente di Luciana Littizzetto, la bellissima Filippa Lagerbåck, ma anche Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio di attualità affidato a Roberto Saviano.

Che Tempo Che Fa 2020, ospiti di domenica 8 novembre

Tantissimi gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa. Fabio Fazio tornerà ad occuparsi dell’attualità e dell’emergenza Covid-19 con la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. E ancora: Silvio Berlusconi che ha lottato per settimane contro questo virus, Giorgio Gori sindaco di Bergamo tra le città più colpite dal contagio.

Ospiti della serata anche Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi per le terapie intensive della Regione Lombardi e Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

Ampio spazio è dedicato proprio alla pandemia da Coronavirus che nella giornata di ieri ha segnato in Italia un nuovo record di contagi: quasi 40 mila. La Lombardia è la Regione più colpita con quasi 11mila contagi, ma non sono da meno le Regioni Piemonte e Campania. A discuterne in studio anche Giorgio Carbone, responsabile di Medicina e Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino, Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa, ricercatrici dell’Università Statale di Milano. Non solo Coronavirus, visto che si parlerà anche della vittoria di Joe Biden su Donald Trump. Biden è stato proclamato il 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America. A raccontare le ultime novità dagli USA ci sarà l’inviato Rai Antonio Di Bella.

Non solo Coronavirus e le Elezioni Usa 2020. Spazio anche all’intrattenimento e allo spettacolo con la presenza di Alessandro Del Piero, Sigfrido Ranucci, Ernst Knam e la moglie Alessandra Mion. Ospite musicale della puntata Fiorella Mannoia che pochi giorni fa ha pubblicato il nuovo album di inediti “Padroni di niente”.

Infine ospite anche Vincenzo Mollica che con la complicità di Enrico Brignano renderà omaggio al grandissimo Gigi Proietti scomparso il 2 novembre nel giorno del suo 80esimo compleanno.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo, gli ospiti di oggi: domenica 8 novembre 2020

A chiudere la puntata di “Che Tempo Che Fa” come sempre dalle ore 23.00 appuntamento con “Il Tavolo” con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Tra gli ospiti che si siederanno intorno al tavolo: Valeria Marini e Raul Cremona e il pastry chef Ernst Knam.