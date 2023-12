“Che Tempo che fa” non andrà in onda oggi, Domenica 24 dicembre 2023. La trasmissione che solitamente è in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, condotta da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, questa sera non andrà in onda con il consueto appuntamento della domenica sera. Ecco il perchè con il motivo di tale cambiamento della programmazione del canale NOVE.

Che Tempo Che Fa oggi, 24 dicembre, non andrà in onda: il motivo

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” questa sera, domenica 24 dicembre 2023, non andranno in onda con il consueto appuntamento in onda sul NOVE, e in streaming su discovery+. Non ci sarà quindi lo spazio dedicato a “Che tempo che farà”, con l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio, e nemmeno “Che Tempo che fa”, alle ore 20.00. Mancherà dunque dalla programmazione anche il consueto e ormai tradizionale appuntamento con “Il Tavolo”. Motivo? I festeggiamenti della vigilia di Natale. Ecco i seguito la nuova programmazione in onda sul NOVE, la sera di domenica 24 dicembre 2023.

Palinsesto Nove di domenica 24 dicembre 2023

La rete, in sostituzione di Che Tempo che fa manderà in onda la sera della vigilia una programmazione di palinsesto pensata per l’occasione. Dalle ore 19:25 alle ore 21:40 andrà in onda The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 2016. A seguire, dalle ore 21:40 alle ore 23:30, sarà la volta di Chiedimi se sono di turno. A chiudere la serata ci penserà dalle ore 23:30 alle ore 01:55 Diciamoci la verità.

Quando torna in tv Che Tempo che fa

Per i tanti appassionati del programma di Fabio Fazio non c’è da temere, Che Tempo che fa tornerà presta con la programmazione abituale prevista in palinsesto in prima serata la domenica sera per tenerci compagnia ancora con i tanti ospiti che animano il salotto di Fazio.