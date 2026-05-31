“Che Tempo che fa” non va in onda stasera, Domenica 31 maggio 2026. L’appuntamento con una nuova puntata inedita del programma tv che dalle ore 19.30 di ogni domenica tiene incollati milioni di telespettatori sul canale NOVE questa sera non ci sarà. Il talk show condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, per la giornata di oggi non è in palinsesto, e non lo sarà nemmeno nelle prossime domeniche. Vediamo insieme il motivo del cambio di programmazione e soprattutto quando tornerà in tv il programma condotto da Fabio Fazio.

“Che Tempo Che Fa” non va in onda stasera, 31 maggio 2026: perchè?

“Che Tempo Che Fa”, programma ideato e condotto da Fabio Fazio che ospita personaggi famosi, anche di fama internazionale, arricchito dalla presenza dell’attrice comica Luciana Littizzetto e dal fascino della conduttrice Filippa Lagerbäck, si è preso una lunga pausa estiva e quindi va in vacanza.

Con la puntata andata in onda domenica 24 maggio 2026, il programma in onda su NOVE è ufficialmente andato in vacanza per la lunga pausa estiva, come da consuetudine per i programmi televisivi italiani che ogni anno con l’arrivo della fine del mese di maggio concludono la loro stagione tv.

Quando torna in tv Che tempo che fa?

Che Tempo che fa non andrà in onda quindi per diverse settimane. Appuntamento dunque con la prossima stagione che prenderà il via in autunno, quando torneranno in tv Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e tutta la squadra del talk show di Warner Bros Discovery.

Al momento non è ancora nota la data i inizio della nuova stagione di Che tempo che fa, si attendono infatti i palinsesti televisivo di Warner Bros. Discovery per conoscere quando avrà luogo la messa in onda della nuova edizione di Che tempo che fa che andrà ancora una volta in onda la domenica sera su NOVE.