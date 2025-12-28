“Che Tempo che fa” non va in onda stasera, Domenica 28 dicembre 2025. L’appuntamento con una nuova puntata inedita del programma tv che dalle ore 19.30 di ogni domenica tiene incollati milioni di telespettatori sul canale NOVE questa sera non ci sarà. Il talk show condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, per la giornata di oggi non è in palinsesto, e non lo sarà nemmeno nelle prossime domeniche. Vediamo insieme il motivo del cambio di programmazione e soprattutto quando tornerà in tv il programma condotto da Fabio Fazio.

“Che Tempo Che Fa” non va in onda stasera, 28 dicembre 2025: perchè?

“Che Tempo Che Fa”, programma ideato e condotto da Fabio Fazio che ospita personaggi famosi, anche di fama internazionale, arricchito dalla presenza dell’attrice comica Luciana Littizzetto e dal fascino della conduttrice Filippa Lagerbäck, si è preso una lunga pausa natalizia e va in vacanza.

Con la puntata andata in onda domenica 21 dicembre, e che ha celebrato un gran finale di 2025 con Roberto Benigni ospite d’onore, insieme ai vincitori di Coppa Davis, Flavio Cobolli e Filippo Volandri (capitano non giocatore) e Christian De Sica, il programma in onda su NOVE è ufficialmente andato in vacanza.

Quando torna in tv Che tempo che fa?

Che Tempo che fa non andrà in onda per ben 3 settimane. Appuntamento dunque con la prossima puntata per domenica 18 gennaio 2026, una serata che segna il ritorno in tv di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e tutta la squadra del talk show di Warner Bros Discovery.

Sulla prima puntata del 2026, che andrà in onda domenica 18 gennaio, Fabio Fazio ha già rivelato qualche anticipazione: sarà infatti un Che tempo che fa Speciale dedicato interamente alla grandissima Ornella Vanoni. Verrà infatti commemorata la cantante, scomparsa a 91 anni lo scorso 21 novembre, che negli ultimi anni era diventata una presenza fissa del programma di Fabio Fazio. Ricordi, omaggi, musica e tantissimi ospiti nella puntata che prenderà il nome di “Ornella senza fine”. Appuntamento quindi al 18 gennaio 2026 con lo speciale Che Tempi Che fa.