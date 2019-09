Tutto pronto per il debutto della diciassettesima edizione di Che tempo che fa, il programma di successo di Fabio Fazio che comincia questa nuova stagione con una veste in parte rinnovata e una nuova rete. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata dell’edizione 2019 2020 in partenza da domenica 28 settembre su Rai2!

Che tempo che farà dalle ore 19.30 con Gino Strada

Domenica 28 settembre 2019 Fabio Fazio debutta con la nuova stagione di Che tempo che fa che quest’anno trasloca sulla rivoluzionaria Rai2 di Carlo Freccero. Come anticipato il programma si dividerà in due: la prima parte dal nome “Che tempo che farà” in onda dalle ore 19.30 e la parte classica in onda nel consueto orario delle 21.00.

Per la prima parte di “Che tempo che farà“, Fazio non sarà da solo visto che potrà contare sulla simpatia ed ironica del Mago Forest. Al centro del pre-show l’intervista esclusiva a Gino Strada, in occasione del 25° anniversario di Emergency. Non solo, spazio anche alla partecipazione di Ale e Franz, Raul Cremona e Gigi Marzullo.

Che tempo che fa su Rai2: ospiti prima puntata

Dalle ore 21.00, invece, si entra nel vivo dello show con il consueto appuntamento di “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio con la complicità di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Tantissimi gli ospiti della prima puntata: dall’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria a Carlo Cottarelli. Non solo, ospite in studio anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, vincitrice della Medaglia d’Oro nei 200 stile libero ai Mondiali in Corea Del Sud e Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto che lo scorso febbraio è stato coinvolto per errore in un agguato che gli è costato la perdita della gambe.

In studio anche il compito e attorno Enrico Brignano, la scrittrice Michela Murgia che ha da poco pubblicato “Morgana – Storie di ragazze che tua madre non approverebbe”.

Ospite musicale della puntata Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 che presenterà il nuovo singolo “Barrio”.

Che tempo che fa, il tavolo: ospiti Daniele Liotti e Miss Italia

Spazio poi al momento di Luciana Littizzetto con la sua analisi ironica ed irriverente dei casi più importanti della settimana. La puntata proseguirà poi con l’appuntamento de Il tavolo di Che tempo che fa con la presenza di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e Raul Cremona.

Ospiti del tavolo anche: Fabio Rovazzi reduce dal grande successo della hit estiva “Senza Pensieri”, Daniele Liotti, attore della serie tv “Un Passo dal cielo” e Carolina Stramare, la vincitrice del concorso di Miss Italia 2019.