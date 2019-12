Che tempo che fa, torna su Rai2 con una nuova puntata ricca di ospiti e sorprese. Al timone ancora una volta Fabio Fazio pronto a regalare ai telespettatori una serata all’insegna dell’intrattenimento e della informazione. Accanto a lui Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda domenica 8 dicembre 2019 su Rai2!

Che tempo che farà su Rai2, gli ospiti di domenica 8 dicembre

Domenica 8 dicembre 2019 alle ore 19.40 al via la prima parte del programma dal titolo “Che tempo che farà”. Padrone di casa Fabio Fazio con il Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che tempo che fa, ospiti domenica 8 dicembre 2019

Dalle ore 21.00 l’appuntamento è con la seconda parte del programma “Che tempo che fa” con Fabio Fazio pronto ad accogliere in studio il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e Carlo Arnoldi presidente dell’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969. Un’intervista importante per ricordare, nel 50esimo anniversario, la strage di Piazza Fontana in cui perse la vita Giovanni Arnoldi. Con loro Fabio Fazio ricorderà le vittime dell’attentato avvenuto il 12 dicembre 1969 presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano.

Tra gli ospiti della puntata anche: la regista Lina Wertmüller premiata ad ottobre scorso con l’Oscar alla Carriera e con una stella sulla “Walk of Fame” di Hollywood, l’economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Carlo Cottarelli, Teo Teocoli ed Enrico Brignano.

Ospite musicale della puntata Tommaso Paradiso, ex The giornalisti, che presenterà il singolo “Non avere paura” ai vertici delle classifiche streaming. E ancora: Edoardo Leo, Jasmine Trinca e Stefano Accorsi dal 19 dicembre nelle sale cinematografiche con il nuovo film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek e Daniele Bossari che ha da poco pubblicato l’autobiografia “La faccia nascosta della luce”.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

Come sempre la parte finale del programma si svolte intorno al Tavolo di Che tempo che fa dove presenze fisse sono quelle di Nino Frassica e Gigi Marzullo. Intorno al tavolo ci saranno anche Francesca Michielin che ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Cheyenne” con la collaborazione di Charlie Charles, Teo Teocoli e Daniele Bossari.