Fabio Fazio torna con un nuovo appuntamento di Che tempo che fa in prima serata su Rai3. Dopo l’addio ufficiale del conduttore e di Luciana Littizzetto a Rai3, il programma cult della terza rete di Stato si prepara a salutare i telespettatori con le ultime puntate. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, domenica 21 maggio 2023.

Che tempo che fa, gli ospiti di stasera: domenica 21 maggio 2023

Domenica 21 maggio 2023 dalle ore 20.00 in prima serata su Rai3 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa“, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tantissimi gli ospiti della penultima puntata: a cominciare dai Negramaro. La band in occasione dei 20 anni di carriera ha lanciato un nuovo singolo e un tour. Non solo, ospiti in studio Virginia Raffaele e Claudio Santamaria protagonisti del film “Denti da squalo” diretto da Davide Gentile. E ancora: Marco Bellocchio in concorso al Festival di Cannes con il film “Rapito”.

Ma non finisce qui, visto che ospite internazionale della puntata è Peter Cameron, autore di “Che cosa fa la gente tutto il giorno?”. Una raccolta di racconti scritti durante il corso della sua vita. Ospiti anche il duo di comici Ale e Franz, protagonisti e autori del nuovo format di successo di Prime Video: Rosiko show – Guai a perdere.

Che tempo che fa: gli ospiti del Tavolo del 21 maggio

Durante la puntata di domenica 21 maggio 2023 di Che tempo che fa, Fabio Fabio incontra durante la serata anche grandi personaggi del mondo della cultura e della politica. Da Elena Cattaneo, Senatrice a vita e professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano, Roberto Burioni, Massimo Giannini, direttore de La Stampa. E ancora: Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, Carlo Verdelli, direttore di Oggi, Nello Scavo, inviato di Avvenire e il climatologo Luca Mercalli.

In studio ospiti anche Marisa Laurito e Paola Barale che presenterà il suo primo libro dal titolo “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”. Da segnalare anche la presenza di: Alessandra Chillemi, campionessa di breaking, Carla Signoris protagonista al cinema del film “Billy”, Raul Cremona, nelle librerie con “Diventa un mago!” e Francesca Michielin che presenta il brano “Disco Dance” con gIANMARIA. Infine la puntata si chiude intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini la Signora Coriandoli e tanti altri.

L’appuntamento con Che tempo che fa è come sempre dalle ore 20.00 in prima serata su Rai3.