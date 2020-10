La domenica di Rai3 è ancora una volta nel segno di Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck in prima serata su Rai3. Nel cast anche Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz e il nuovo spazio di approfondimento dedicato all’attualità ed affidato a Roberto Saviano. Curiosi di scoprire gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 18 ottobre 2020?

Che Tempo Che Fa stasera su Rai3: le anticipazioni di domenica 18 ottobre 2020

Domenica 18 ottobre 2020 torna l’appuntamento con Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio trasmesso su Rai3. Tantissimi gli ospiti protagonisti della nuova puntata che si occuperà di attualità con le ultime novità sul Coronavirus in Italia. Per questo motivo in studio ci sarà il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.

Super ospite internazionale, invece, Jane Fonda. L’attrice hollywoodiana si racconta in esclusiva ai microfoni di Fabio Fazio dopo una straordinaria carriera che l’ha vista vincere 2 Premi Oscar, 7 Golden Globe, 1 Emmy Award, due Premi BAFTA, un David di Donatello e il Leone d’oro alla carriera. Non solo attrice, ma anche attivista politica e sociale, la Fonda ha recentemente pubblicato “Salviamo il nostro futuro! Il mio impegno per l’ambiente, l’equità e la salute”, un libro che ha fatto tanto discutere in America.

Che Tempo Che Fa ospiti di domenica 18 ottobre 2020

Non solo, tra gli ospiti della puntata di oggi di Che tempo che fa segnaliamo anche: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che in queste ore ha fatto tanto discutere per la sua decisione di chiudere le scuole dopo che la Campania ha superato la soglia di 1000 contagi da Covid-19 al giorno. E ancora ospiti di Fabio Fazio anche: il leader di Azione Carlo Calenda, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e Mattia Guarneri, il più giovane paziente ricoverato in terapia intensiva per Covid-19.

Ospite musicale della puntata Francesco Guccini che presenterà in studio la raccolta “Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente” e il libro “Che cosa sa Minosse”. Infine in collegamento Massimo Lopez, Giovanna Botteri, Sigfrido Ranucci in partenza con la nuova edizione di Report e la giornalista Nancy Porsia.

Come sempre a chiudere la serata l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo con la presenza fissa di Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti intorno al tavolo: l’astrologo Paolo Fox e la stellare Valeria Marini.