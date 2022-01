Torna l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa“, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai3. Stasera una nuova puntata da non perdere con la partecipazione di ospiti illustri del panorama scientifico ed artistico italiano, il tutto impreziosito dall’ironia contagiosa di Luciana Littizzetto. Ecco ospiti e anticipazioni di domenica 23 gennaio 2022.

Che tempo che fa, ospiti di stasera, domenica 23 gennaio 2022

Domenica 23 gennaio 2022 dalle ore 20:00 su Rai3 torna “Che Tempo Che Fa”, il programma condotto da Fabio Fazio. Accanto al conduttore ritroveremo: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ma passiamo agli ospiti della puntata. Si parte con Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico alla vigilai dell’Elezione del 23imo Presidente della Repubblica Italiana. Spazio agli aggiornamenti sulla pandemia da Covid-19 con la presenza di Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute che ha recentemente pubblicato il libro “Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere”. E ancora ospite Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A pochi giorni dalla giornata internazionale dell’Olacausto in studio Lidia Maksymowicz che ha pubblicato l’autobiografia “La bambina che non sapeva odiare”. Ma non finisce qui: ospiti Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio la giornalista Annalisa Cuzzocrea, Michele Serra autore de “Le cose che non ho capito”, e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri dalla Francia e Marco Varvello dal Regno Unito.

Che tempo che fa: Giuseppe Tornatore presenta “Ennio”

Negli studi di Che tempo che fa c’è grande attesa per l’arrivo di Giuseppe Tornatore, regista e sceneggiatore vincitore del premio Oscar per il Migliore Film Straniero con Nuovo Cinema Paradiso. Dopo capolavori del cinema come La leggenda del pianista sull’oceano e Baarìa, il regista torna con “Ennio”, un documentario sul Maestro Ennio Morricone presentato Fuori Concorso alla 78a Mostra del Cinema di Venezia e realizzato con il contributo e la testimonianza di grandi artisti e registi che negli anni hanno collaborato con il Maestro”.

Ospiti anche Mara Venier e Shel Shapiro, che hanno collaborato per il videoclip “La leggenda dell’amore eterno”, brano che segna il ritorno dello storico cantante con un nuovo disco di inediti.

Come sempre la parte finale del programma è intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Con loro ospiti: Hell Raton, Antonio Cornacchione, Maurizio Ferrini e Mara Venier e Shel Shapiro.