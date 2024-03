Domenica 3 Marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni 3 Marzo 2024

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 25 febbraio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio della prima puntata della nuova stagione tv di “Che tempo che fa”, alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”.

Ospiti della puntata del 3 Marzo: Chiara Ferragni e molti altri

Come annunciato da tempo anche sulle pagine social legate alla trasmissione tv condotta da Fabio Fazio, domenica 3 marzo sulla poltrona di Che Tempo che fa si siederà Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice digitale, si racconterà in una intervista esclusiva a Fabio Fazio. Non sono ancora noti gli argomenti affrontati. La Ferragni in questo periodo è al centro della scena mediatica per la vicenda legata al pandoro Balocco ma anche per la separazione dal marito Fedez.

Ospite questa domenica, dopo la laurea alla memoria in ingegneria biomedica ottenuta da sua figlia, Giulia Cecchettin, il padre Gino Cecchettin torna per raccontare il libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, per affrontare il tema delle vittime di violenza di genere.

Ospiti al Tavolo di Che tempo che fa

A seguire è previsto il consueto appuntamento in tarda serata con Che tempo che Fa – Il Tavolo. In questa puntata come sempre ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. A loro si aggiungeranno anche altri ospiti.