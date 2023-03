Che Dio ci aiuti 8 si farà? Dopo che Azzurra, ovvero Francesca Chillemi, è diventata suora cosa potrà accadere nell’amatissima fiction di Lux Vide che ha visto protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela? Ecco tutte le ultime news sulla fiction di Rai 1 che ha riscosso numerosi consensi e che ha tenuto per anni milioni e milioni di telespettatori incollati davanti alla tv.

Che Dio ci aiuti 8 si farà? La voglia di continuare c’è

Che Dio ci aiuti 8 ci sarà? Pare proprio di sì. Non subito, dovremo pazientare un po’ e probabilmente attendere, prima di vedere i nuovi episodi, il 2025, ma gli sceneggiatori hanno tutto l’intento di proseguire nella narrazione delle vicende del convento più pazzo del piccolo schermo puntando sulle gesta di una nuova suora dal cuore d’oro a cui, però, manca un po’ di disciplina.

Oltre agli sceneggiatori, raggiunti da Fanpage, per il futuro della fiction Rai, a rassicurare i fan sulla possibilità di vedere in onda Che Dio ci aiuti 8 è stato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide. Quest’ultimo ha infatti confermato che si sta già lavorando alle nuove puntate sottolineando:

“Stiamo già parlando delle nuove stagioni di Don Matteo, Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo”.

Cosa vedremo in Che Dio ci aiuti 8? Azzurra protagonista nei panni di suora

Cosa succederà nella prossima stagione? Azzurra, ora suora, sarà sicuramente la protagonista indiscussa della serie. Al suo fianco? Vedremo ancora Suor Angela? Difficile, ma non si può mai dire mai. Elena Sofia Ricci ha abbandonato il set per dedicarsi ad altri progetti, ma ha poi lasciato intendere che nonostante sia stata messa la parola “fine” non è detto che non si possa tornare sui propri passi. E’ troppo presto, però, per sapere se riusciremo o meno a rivederla.

Sappiamo che gli sceneggiatori stanno elaborando una trama incentrata su una suora pazza, non convenzionale, ma comunque diversa da Suor Angela perché più pronta ad aprirsi agli altri totalmente e ad accoglierli in qualsiasi modo. Azzurra dovrà in primis scegliere il suo nome da suora e poi iniziare il suo percorso in convento.