Da settimane non si parla d’altro che dell’addio di Elena Sofia Ricci al ruolo di “suor Angela” nella fiction di Raiuno “Che Dio ci aiuti 7”. A parlarne sono stati alcuni colleghi dell’attrice, che in diverse interviste hanno confermato il possibile addio di uno dei personaggi più amati della serie tv. A parlarne oggi, attraverso le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, è Luca Bernabei, produttore nonché amministratore delegato della Lux Vide, casa di produzione della fiction “Che Dio ci aiuti” ma anche di altre serie tv di successo come “Blanca”, “Don Matteo” e “Sandokan”.

Che Dio ci aiuti 7, cast: il possibile addio di Elena Sofia Ricci (Suor Angela)

Sull’addio di Elena Sofia Ricci al ruolo di “suor Angela” nella fiction “Che Dio ci aiuti 7” Bernabei dice: «Elena inizierà la settima stagione, vedremo se la continuerà. È una persona seria, ama il suo pubblico ed è innamorata di suor Angela ma noi l’abbiamo strappata al teatro che è la sua passione». A quanto pare, come sostiene il produttore, l’addio al ruolo da parte dell’attrice è legato alla sua voglia di tornare presto a teatro. Elena Sofia Ricci non ha mai negato il suo amore per il teatro e per il contatto diretto con il pubblico in sala.

Bernabei parla poi del rinnovamento della nuova stagione della fiction: «In ogni caso, il successo di serie come “Che Dio ci aiuti” sta proprio nel saperle rinnovare, cercando di mantenerle vicine al pubblico giovane. Noi teniamo molto ai giovani, a dispetto di chi dice che non guardano la tv. Se faccio una serie su Gesù la penso per i non credenti e per i giovani, la sfida vera è questa». – Ha dichiarato il produttore.

Elena Sofia Ricci lascia il ruolo di suor Angela: la conferma allo scoop lanciato da Valeria Fabrizi

Le voci dell’addio di Elena Sofia Ricci alla fiction “Che Dio ci aiuti 7” sono emerse dopo lo scoop lanciato dalla collega di set Valeria Fabrizi, che ospite del salotto domenicale di Mara Venier a Domenica In dichiarò che Elena Sofia Ricci avrebbe lasciato il ruolo di suor Angela.

Che Dio ci aiuti 7: la fiction Rai regina degli ascolti tv

La serie TV “Che Dio ci aiuti” è trasmessa su Rai Uno dal 8 dicembre 2011. Negli anni l’appuntamento con il pubblico si è consolidato sempre di più grazie anche ai dati Auditel relativi agli ascolti tv registrati dalla fiction. Con una media di 7 milioni di telespettatori nella prima stagione, ha proseguito facendo registrare sempre buoni indici di ascolto fino al 11 marzo 2021, quando l’ultima puntata della sesta stagione ha registrato circa il 30% di share.