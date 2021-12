Dopo varie indiscrezioni che si erano rincorse nei giorni scorsi è arrivata la notizia ufficiale: Elena Sofia Ricci lascia il cast della serie TV Che Dio ci aiuti. A dare l’annuncio è stata Valeria Fabrizi in diretta nella puntata di oggi, 12 dicembre, a Domenica In. Ma cosa ha spinto Elena a decidere di svestire per sempre i panni di Suor Angela? Scopriamolo insieme!

Che Dio ci aiuti – Settima stagione

La serie TV Che Dio ci aiuti è trasmessa su Rai Uno dal 8 dicembre 2011, registrando share di tutto rispetto. Dopo aver conquistato una media di sette milioni di spettatori nella prima stagione, ha proseguito facendo registrare sempre buoni indici di ascolto fino al 11 marzo 2021, quando l’ultima puntata della sesta stagione ha registrato circa il 30% di share.

Con questi dati era quasi scontato che la serie avrebbe avuto un seguite, e in effetti era già stata annunciata la settima stagione, prevista per il 2022.

Facile immaginare quindi lo stupore quando la concorrente di Ballando con le Stelle, Valeria Fabrizi, ospite oggi della trasmissione di Mara Venier ha dichiarato che Elena Sofia Ricci ha detto addio ai panni di Suor Angela. Valeria, che ha conquistato tutti con la sua incredibile vitalità, non è però apparsa troppo affranta dalla notizia e, alla replica di Mara Venier, ha risposto “Prenderanno qualcun altro!”

Lo scoop dell’attrice che nella serie interpreta Suor Costanza mentre in Ballando con le Stelle ha conquistato tutti per la sua straordinaria vitalità, ha così scombinato i piani della produzione? Con la franchezza e la lucidità tipiche del suo carattere, Valeria ha proseguito dicendo “Non ci disperiamo, troveremo un’altra al posto suo!”

Che Dio ci aiuti: nuova stagione senza Suor Angela?

Elena Sofia Ricci aveva già manifestato la sua intenzione di abbandonare il cast della serie, attribuendo questa decisione ai tantissimi impegni legati a contratti pregressi già firmati che la terrebbero impegnata fino a tutto il 2023.

Gli sceneggiatori avevano così concordato con l’attrice un epilogo in cui la suora più amata della TV si sarebbe congedata dai telespettatori in modo graduale. Nella nuova serie avevano così pensato di concentrare la sua presenza in alcune puntate, arrivando a ipotizzare una futura assegnazione del ruolo di protagonista a Francesca Chillemi, che fin dalla prima stagione interpreta Azzurra Leonardi e che, negli ultimi episodi, ha avuto una svolta religiosa.

Ma lo scoop di oggi apre nuove prospettive. Vedremo una nuova serie di Che Dio ci aiuti solo con Suor Costanza?