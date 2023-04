Il mese di Aprile è dedicato al Coachella Valley Music and Arts Festival. Un evento che fonde la moda e la musica senza mai passare inosservato. Tutti e tutte vogliono esserci per postare, dalla California, le loro immagini da sogno durante una delle settimane più importanti dell’anno. Tra outfit super cool e una line up con artisti internazionali, il Coachella Festival è una delle ultime rappresentazioni del sogno americano. Scopriamo, però, quando, come e perchè è nato nell’articolo che segue.

Coachella Festival: dalle origini al 2023. Perchè vi si partecipa?

Il Coachella Festival nasce come manifestazione dedicata alla musica alternativa. Negli anni, poi, è diventato sempre più centrale e funzionale per dettare le tendenze della moda estiva annuale.

Il Coachella Festival, fondato da Paul Tollett nel 1999, si è imposto come il successore di quanto accaduto a Woodstock trent’anni prima. Tale manifestazione musicale, libera da ogni regola conformista, si è poi fermata per alcuni anni fino al 2002. Da quell’anno, gli organizzatori hanno deciso di occupare più giorni per il Coachella Festival. In questo modo, più persone da tutto il mondo hanno avuto la possibilità di organizzarsi per recarsi ad assistere allo show nell’Empire Polo Club in Indio.

Quest’anno, tra gli artisti sul palco vanno menzionati Rosalìa, Bad Bunny, Gorillaz, Becky G, Blink-182, Blackpink e Björk.

Il Coachella Festival è un evento per pochi dati i prezzi del biglietto, la posizione nella valley e le temperature da affrontare. L’esclusività della manifestazione è uno dei suoi maggiori punti di forza. Non tutti possono esserci ma tutti vorrebbero e sognano di andarci. Uno dei luoghi americani più idealizzati di sempre. Seguirlo è possibile, da quest’anno, su Youtube con un live streaming che permette alle nuove generazioni di seguire l’evento musicale dell’anno da casa propria.

Coachella Festival: Salemi, Di Benedetto e tutte le influencer volate in California

Essere presenti al Coachella Festival, per le influencer, è quasi un riconoscimento ufficiale. Una pettorina da sfoggiare sul proprio profilo Instagram. Geolocalizzarsi in California con una foto davanti alla famosa ruota panoramica con un cocktail in mano e un look super cool è un must.

Quest’anno, le influencer italiane volate per parteciparvi sono tante. Dalle giovanissime creator di Tik Tok alle più affermate influencer e conduttrici in erba come Giulia Salemi e Paola Di Benedetto. Tutte lì, per sponsorizzare il Coachella Festival e i brand con cui collaborano: dal make up ai look di tendenza.

Tra punti luce, colori sgargianti e look con reminiscenze country è in corso il Coachella Festival 2023 raccontato attraverso le Instagram Stories delle vostre influencer preferite.