Domenico Iannacone torna su Rai3 con una puntata speciale di “Che ci faccio qui“, il programma di interviste condotto dal giornalista italiano. Un viaggio alla scoperta di storie di vita e riscatto, di ispirazione e di resistenza. Storie di persone che, ad un certo punto della loro vita, si sono domandate “ma io che ci faccio qui?”.

Che ci faccio qui stasera: speciale su Rai3

Sabato 1 giugno alle ore 21.50 su Rai3 va in onda una puntata speciale di “Che ci faccio qui“, il programma condotto da Domenico Iannacone che per l’occasione condurrà i telespettatori in un luogo straordinario. Si tratta del Teatro Patologico di Roma fondato da Dario D’Ambrosi, che permette alle persone affette da disagio mentale di poter comunicare tra loro tramite la recitazione.

Un’idea geniale che permesso a tutte le persone con disabilità mentali di poter vivere lontane dalla solitudine. Da questa idea di Dario D’Ambrosi è nata una Compagnia teatrale unica nel suo genere, che nella puntata di oggi porterà in scena Il Cappotto di Gogol.

Che ci faccio qui su Rai3: speciale “Siamo tutti matti”

Dario D’Ambrosi è un attore e regista tra i più moderni e all’avanguardia del nostro Paese. Quando era giovane, infatti, ha scelto liberamente di farsi rinchiudere per tre mesi all’interno di un manicomio per conoscere e vivere da vicino la vita dei malati mentali. Da quell’esperienza folle, Dario ha deciso di trasformarla in un scopo per la sua vita.

Lo speciale di “Che ci faccio qui – Siamo tutti Matti” porta il telespettatore alla scoperta delle vite di di Paolo, Cristiana, Marina, Antonella. Sono quattro attori affetti da disabilità mentali, che hanno trovato in questa Compagnia Teatrale una ragione non solo alle loro vite, ma anche un modo per esprimere il proprio talento, la propria arte. Non solo, le storie di questi quattro “attori speciali” permettono di fare un riflessione importante su quanto sia labile il confine tra normalità e follia.

