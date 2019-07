Tutto pronto per il debutto di “Charmed“, il reboot di Streghe in arrivo in anteprima esclusiva su Rai2. La serie altro non è che la rivisitazione moderna della celebre “Streghe” con protagoniste Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Rose McGowan. Ecco le anticipazioni sul reboot.

Streghe serie tv, il reboot su Rai2

Da domenica 7 luglio 2019 alle ore 21.05 al via Streghe – Charmed reboot, la serie americana che si presenta come una rivisitazione moderna della celebre serie del 1999. Il reboot, proposto dal network The CW, è arrivato a vent’anni esatti di distanza dalla prima stagione di Streghe, la serie cult che debutto il 22 dicembre del 1999 su Rai2 con protagoniste Shannen Doherty, Holly Marie Combs e Alyssa Milano.

Questa volta è tutto diverso, almeno in parte. Le protagoniste sono sempre tre sorelle: Mel, Macy e Maggie interpretate rispettivamente da Melonie Diaz, Madeleine Mantock e Sarah Jeffery. La prima stagione, composta da 22 episodi, è stato un grandissimo successo oltreoceano al punto da spingere il network americano a confermare anche una seconda stagione prevista per l’autunno 2019 in America.

Charmed – Streghe reboot: la trama

La serie moderna è ambientata a Hilltowne, città universitaria dello stato del Michigan. Le protagoniste sono le sorelle Mel e Maggie Vera che dovranno ben presto fare i conti con la morte della madre Marisol uccisa durante l’attacco di un demone. Pochi mesi dopo la morte della madre però le due sorelle verranno a conoscenza dell’esistenza di sorellastra: si tratta di Macy Vaughn, nata da una relazione segreta di Marisol.

Ben presto le tre sorelle si renderanno conto di essere dotate di poteri sovrannaturali e di essere delle streghe. Mel può fermare il tempo, Maggie riesce a sentire i pensieri delle persone a lei vicine e infine Macy ha poteri di telecinesi. La scoperta dei poteri non è facile per Mel, Maggie e Macy, ma in loro aiuto arriva il professor Harry Greenwood (interpretato da Rupert Evans) che rivela la loro natura di streghe. Non solo, Harry è l’angelo bianco, consigliere e custode del loro segreto. Le tre sorelle, detentrici del potere del trio, cominciano così la loro battaglia contro il male e i demoni.