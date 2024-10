Charli XCX pubblica oggi, venerdì 11 ottobre, “Brat and it’s completely different but also still brat”, una nuova versione dell’album Brat, tra i più acclamati dalla critica musicale di tutto il mondo. Dopo che cartelloni pubblicitari BRAT – green hanno iniziato a spuntare in tutta Los Angeles con i nomi degli artisti presenti nella versione remix di “brat”, Charli XCX ha svelato finalmente la tracklist del nuovo album.

Charli XCX: la una versione remix dell’album “Brat”

16 le tracce originali di BRAT ognuna con un suo remix, con collaborazioni come quella con Ariana Grande, The 1975, Jon Hopkins, Caroline Polachek, AG Cook, The JapaneseHouse, Tinashe, Julian Casablancas e Shygirl, sostenitrice dello SWEAT Tour. Nel progetto sono presenti anche alcuni remix già pubblicati “360” con Robyn e Yung Lean, “Talk Talk” con TroyeSivan, “Von Dutch” con Addison Rae, “Girl, So Confusing” con Lorde e “Guess” con Billie Eilish.

La tracklist del nuovo album

1. 360 feat. robyn & yung lean

2. Club classics feat. bb trickz

3. Sympathy is a knife feat. ariana grande

4. I might say something stupid feat. the 1975 & jon hopkins

5. Talk talk feat. troye svian

6. Von dutch feat. addison rae

7. Everything is romantic feat. caroline polachek

8. Rewind feat. bladee

9. So i feat. a.g. cook

10. Girl, so confusing feat. lorde

11. Apple feat. the japanese house

12. B2b feat. tinashe

13. Mean girls feat. julian casablancas

14. I think about it all the time feat. bon iver

15. 365 feat. shygirl

16. Guess feat. billie eilish

“Brat” album fenomeno acclamato anche da Kamala Harris

Charli ha pubblicato a giugno il suo sesto album in studio dal titolo “BRAT”, che è diventato l’album più acclamato dalla critica dell’anno e ha lasciato il segno nello Zeitgeist culturale. Il suo impatto culturale è arrivato persino sulla campagna presidenziale di Kamala Harris. L’album è stato presentato anche in varie categorie ai Grammy 2025, tra cui le candidature per album dell’anno, miglior album dance/elettronico e miglior album ingenerizzato, non classico.

L’audace campagna ha visto Charli bloccare le strade di tutto il mondo con i suoi DJ set pop-up “PARTYGIRL”, fare breccia su Internet con video virali e collaborazioni a sorpresa con artisti del calibro di Billie Eilish, Lorde, Addison Rae, Robyn, Yung Lean, Julia Fox, Chloë Sevigny e Rachel Sennott e introdurre un nuovo tono di verde nel lessico sociale.

L’album è stato nominato ai Mercury Prize 2024, mentre “Guess featuring Billie Eilish” ha debuttato alla posizione #1 della UK Official Singles Charts ad agosto, rendendo Charli la prima artista britannica a raggiungere la vetta della classifica dei singoli quest’anno.

Ha raggiunto oltre 1,4 miliardi di stream globali di cui oltre 18 milioni solo in Italia. Solo il brano “Guess” featuring Billie Eilish ha oltre 335 milioni di stream nel mondo e il video oltre 32 milioni di visualizzazioni

A febbraio Charli ha dato il via alla campagna di “BRAT” con un’importante Boiler Room a Brooklyn, a New York, insieme a A. G. Cook, George Daniel, Finn Keane e Doss. Lo show ha battuto il record del maggior numero di RSVP per un evento Boiler Room, con oltre 40.000 persone che si sono registrate per partecipare. Con la partecipazione di ospiti speciali del calibro di Addison Rae e Julia Fox, lo show è diventato rapidamente uno dei momenti virali dell’anno. È possibile guardare lo streaming completo di “Boiler Room & Charli XCX Presents: PARTYGIRL” QUI.

Charli XCX è una delle principali innovatrici della musica da oltre un decennio ma con questo album ha lanciato un nuovo e innovativo capitolo pop. Ad oggi vanta 9 milioni e mezzo di stream globali nel mondo e sui social oltre 24 milioni di followers

L’album

L’album cambia umore in modo sorprendentemente fluido quasi in ogni traccia, non solo musicalmente ma anche nei testi: le canzoni oscillano tra spavalderia vanagloriosa e insicurezza e vulnerabilità, e sono autobiografiche nei loro sentimenti contrastanti su fama, successe e valori. Brat è un mix perfetto di pezzi ad alta energia e ballate soft, è sofisticato sia a livello melodico che musicale, con la una produzione notevolmente dettagliata.

In questo lavoro Charli non ha mai avuto paura di cambiare forma alla sua voce in nuove forme, ma il suo stile insolito è ugualmente ispirato al pop, all’hip – hop e alla sperimentazione: è una fusione di canto e rap che può avere un accumulo di sillabe in stile hip – hop capace di affiancarsi ad una melodia complicata ma naturale.

Il fenomeno Brat

Verde acido su abiti, post e reel social. Le canzoni di Charli XCX hanno invaso il mondo con la brat era. Lo snodo fondamentale di questa nuova tendenza – che dai social è riuscita a espandersi a dismisura, toccando settori come la politica e la moda – è il significato del termine brat . Brat è tutto, da un sostantivo, a un aggettivo, a un album, a uno stato dell’essere. Un termine che è stato tradizionalmente associato a un cattivo comportamento, Brat è ora un termine affettuoso, che evoca associazioni positive con autenticità sfacciata e autoespressione. L’estetica brat è il colore verde lime e gli atteggiamenti spensierati, ribelli e audaci. Si manifesta attraverso l’autoespressione senza scuse, l’accettazione del caos e dell’imperfezione e l’essere un po’ disordinati. Il sostegno di Harris a Brat dimostra quanto il fenomeno si sia diffuso ben oltre le sue origini legate alla Generazione Z.

Charli XCX: oltre la musica

Oltre al suo nuovo album, Charli sta lavorando a diversi progetti cinematografici e televisivi dopo il successo del suo contributo alla colonna sonora di Barbie “Speed Drive” dello scorso anno. È co-produttrice della colonna sonora del film di A24 “Mother Mary” insieme a Jack Antonoff e sta producendo la musica originale per la serie di Benito Skinner “Overcompensating” su Prime Video. Inoltre, Charli reciterà nel remake di Daniel Goldhaber del film horror cult del 1978 “Faces of Death” e nel thriller erotico di Greg Araki “I Want Your Sex”.

La superstar dell’avant-pop e dell’elettronica Charli xcx è diventata una figura iconica nel mondo dell’arte, avendo contribuito ad ampliare il panorama della musica popolare nell’ultimo decennio, attraversando senza soluzione di continuità l’underground e il mainstream con la sua produzione artistica. Nel corso di una carriera pionieristica, la creativa multi-hyphenate si è guadagnata il plauso della critica per il suo stile innovativo e il suo spirito imprenditoriale, e ha visto il suo approccio lungimirante rimodellare la cultura pop nel processo.

Il suo impatto è stato confermato l’anno scorso quando Charli è stata premiata con il Visionary Award all’annuale Ivor Novellos di Londra, mentre ha ricevuto anche il Powerhouse Award alla cerimonia Women In Music di Billboard a marzo e l’ASCAP Global Impact Award a maggio.