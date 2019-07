La champions League 2019/2020 e 2020/2021, come già annunciato in occasione della presentazione Palinsesti Mediaset autunno 2019, sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, grazie all’accordo con Sky che ne detiene i diritti. Parliamo di 1 match a settimana, uno che comprende le italiane in gara. Vi anticipiamo che il primo match che vedremo in chiaro sarà il match di Supercoppa Europea tra Liverpool (vincitore della Champions League 2018/2019) e Chelsea (vincitore dell’Europa League) in onda su Canale 5 in prima serata il 14 agosto 2019. Eccovi il calendario previsto da Mediaset per la messa in onda dei match in chiaro.

Champions League 2019 2020 su Canale 5

Eccovi il calendario con le date di messa in onda dei match trasmessi da Canale 5 per quanto riguarda la Champions League.

18 Settembre 2019

2 Ottobre 2019

23 Ottobre 2019

6 Novembre 2019

27 Novembre 2019

11 Dicembre 2019

Ovviamente il calendario degli incontri (con le squadre) verrà comunicato dopo il sorteggio della fase a gironi di Champions del 29 Agosto ai quali, come italiane, lo ricordiamo, parteciperanno Juventus, Napoli, Atalanta ed Inter.

La Squadra Mediaset che seguirà la Champions League

Il commento delle partite sarà affidato a Pierluigi Pardo, punta di diamante dei telecronisti di Sport Mediaset. Gli studi di accompagnamento, nei quali Mediaset offrirà gli highlights di tutte le partite, saranno condotti da Giorgia Rossi.

Non ci resta che aspettare i sorteggi relativi alle squadre italiane e capire quali match vedremo in chiaro a partire dal 18 settembre 2019.