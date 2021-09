Parte la Champions League su Canale 5: la rete ammiraglia di Mediaset proporrà le partite della competizione sportiva a partire dal mese di settembre 2021 con la fase a gironi. Si inizia con uno dei match tra i più attesi: quello tra Juventus – Malmoe. Ma vediamo quando va in onda la Champions League, quali sono le partite, e dove vederle in chiaro o in streaming.

Champions League 2021-2022, le partite in chiaro su Canale 5

La Champions League 2021-22, prende il via con le partite della fase a gironi. Ai nastri di partenza ci sono 4 italiane: Inter, Milan, Atalanta e Juventus, e tutte le migliori squadre d’Europa: Real, Barcellona, Psg, Bayern, i due Manchester, Chelsea etc etc.

Le partite andranno in onda in tv e streaming, ma solo alcune saranno in chiaro. 3 le diverse piattaforme a disposizione per seguire le partite: Sky, Mediaset e Amazon Prime Video. Ma non tutte trasmetteranno tutto.

Il calendario delle prime partite

Martedì 14 settembre 2021

Juventus -Malmoe: ore 21.00 su Canale 5 (in chiaro)

-Malmoe: ore 21.00 su Atalanta-Villarreal: ore 21.00 su Infinity+ e su Sky

Mercoledì 15 settembre 2021

Inter -Real Madrid: ore 21.00 su Amazon Prime Video

-Real Madrid: ore 21.00 su Amazon Prime Video Liverpool-Milan: ore 21.00 su Infinity+ e su Sky

Martedì 28 settembre 2021

Milan-Atletico Madrid: ore 21.00 su Canale 5 (in chiaro)

Champions League in tv: palinsesto e distribuzione tra Sky, Amazon e Mediaset

Di seguito vi mostriamo il palinsesto tv in merito alla Champions League 2021/2022 e la relativa spartizione tra Sky, Amazon Prime Video e Mediaset con alcune partite visibili in chiaro su Canale 5.

Fase a gironi di Champions

Martedì:

Canale 5 (in chiaro): la miglior partita di una squadra italiana che gioca alle 21:00;

la miglior partita di una squadra italiana che gioca alle 21:00; Infinity+: 7 partite;

Sky: tutte le 8 partite in programma;

Mercoledì:

Amazon Prime Video: la miglior partita della serata

Infinity+ e Sky: tutte le 8 partite in programma.

Ottavi e quarti di finale di Champions

Martedì:

Canale 5 (in chiaro): la miglior partita della serata,

la miglior partita della serata, Mediaset Infinity+: 1 partita;

Sky: 1 partita;

Mercoledì:

Amazon Prime Video: la migliore partita della serata

Mediaset Infinity+: 1 partita;

Sky: 1 partita.

Semifinali di Champions

Martedì:

Canale 5 (in chiaro) e Sky: 1 partita

Mercoledì:

Amazon Prime Video: 1 partita

Finale di Champions

Sabato: