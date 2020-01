Amici tifosi del calcio ecco per voi un articolo imperdibile che vi permetterà di segnare in agenda tutti gli appuntamenti in tv, sull’ammiraglia Mediaset, della fase a Eliminazione Diretta della Champions League.

Champions League 2020: calendario partite su canale 5

Fischio di inizio come di consueto alle ore 21. In prima serata su canale 5 tutti gli appuntamenti calcistici della fase finale della Champions League. Di seguito tutte le date e le partite che vedremo:

Martedì 18 febbraio sarà la volta di Atletico Madrid – Liverpool . Gli spagnoli di Diego Simeone , dovranno vedersela con gli inglesi di Jürgen Klopp;

sarà la volta di . Gli spagnoli di , dovranno vedersela con gli inglesi di Martedì 25 febbraio 2020 vedremo invece Napoli – Barcellona . I giocatori di Aurelio De Laurentiis dovranno vedersela con gli spagnoli di Josep Maria Bartomeu, allenati da Quique Setién ;

vedremo invece . I giocatori di dovranno vedersela con gli spagnoli di allenati da ; Martedì 10 marzo 2020 sarà la volta di Valencia – Atalanta. Jaume Ponsarnau porta in campo la squadra contro i giocatori allenati da Gian Piero Gasperini ;

sarà la volta di porta in campo la squadra contro i giocatori allenati da ; Martedì 17 marzo 2020 toccherà invece al club bianco nero con Juventus – Lione. I giocatori di Maurizio Sarri dovranno vedersela con i francesi di Gérald Baticle allenatore ad interim (Sylvinho è stato esonerato);

toccherà invece al club bianco nero con I giocatori di dovranno vedersela con i francesi di allenatore ad interim (Sylvinho è stato esonerato); Martedì 7 aprile 2020, Quarto di Finale;

Martedì 14 aprile 2020, Quarto di Finale;

Martedì 28 aprile 2020, Semifinale;

5 maggio 2020, Semifinale ;

; Giovedì 30 Maggio 2020, FINALE (Stadio Ataturk Istanbul).

Champions league finale 2020

Come detto la finale della Champions League 2019-2020 si giocherà allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia, il 30 maggio 2020. I vincitori otterranno il diritto di giocare contro i vincitori della UEFA Europa League 2019-2020 nella Supercoppa UEFA 2020, e allo stesso tempo saranno qualificati per la fase a gironi della UEFA Champions League 2020-2021.

Champions League: chi ha vinto lo scorso anno?

La finale della 64ª edizione della Champions League si è disputata il 1º giugno 2019 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid tra due compagini inglesi, Tottenham e Liverpool.

Prima del calcio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di José Antonio Reyes, prematuramente scomparso

La Uefa Champions Legue 2018 2019 è stata vinta dal Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp ha battuto in finale il Tottenham di Mauricio Pochettino 2-0. Decisive la reti di Mohamed Salah (su calcio di rigore) al primo minuto di gioco e di Origi (entrato al posto di uno spento Firmino) all’85esimo.

Questa volta chi riuscirà ad alzare la Coppa dei Campioni?