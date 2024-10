Il Servizio Pubblico Radiotelevisivo compie 100 anni e la Rai ha deciso di omaggiare la sua storia con un programma speciale ricco di ricordi dal titolo ‘Cento‘. Vediamo insieme chi sarà il conduttore e di cosa parla.

Cento, Carlo Conti conduce una serata evento

“URI – Unione Radiofonica Italiana. Stazione Radiofonica di Roma, metri 1.425. Sono le ore 21.00 del 6 ottobre 1924. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera…“. Esattamente 100 anni fa, con queste parole, iniziava l’avventura del Servizio Pubblico Radiotelevisivo. La Rai ha deciso di mandare in onda, domenica 6 ottobre 2024, in prima serata su Rai1 ‘Cento – Un secolo di servizio pubblico‘.

Si tratta di una serata-evento condotta da Carlo Conti in diretta dal Palazzo dei Congressi di Roma Eur. Durante ‘Cento’ verrà ricordato chi ha permesso la nascita delle radiocomunicazioni e della radio. Sarò proprio Elettra, la figlia di Guglielmo Marconi, che taglierà il nastro di una serata che cercherà di raccontare, in 100 minuti, i 100 anni di storia della Radio e TV del nostro Paese. Come spiegato in un comunicato dall’emittente pubblica: “si rivivranno gli anni della radio, dai programmi sperimentali alla diffusione di massa, e si racconterà l’arrivo della televisione, sino ai giorni nostri e oltre, immaginando un futuro che, grazie alle nuove tecnologie, e già oggi“.

Tantissimi i programmi che verranno mostrati, da Canzonissima a Sanremo, passando per La Tv dei Ragazzi e lo Sport, la Hit Parade e i grandi sceneggiati, Raffaella Carrà e l’Informazione. Ma “Cento” approderà anche nel futuro, nel 2050, dove Valerio Lundini intervisterà Carlo Conti, impegnato nella 38° edizione di Tale e Quale Show.

In diretta dal Palazzo dei Congressi di Roma, uno spettacolo evento per raccontare i 100 anni di storia del Servizio Pubblico.

Carlo Conti conduce "#Cento – Un secolo di Servizio Pubblico", il 6 ottobre alle 21.30 su @RaiUno.#Rai100https://t.co/vskOTlwgqs — Rai (@Raiofficialnews) October 4, 2024

Ospiti che omaggeranno i 100 anni della Rai

Tra le testimonianze e gli ospiti di ‘Cento‘ vedremo Renzo Arbore e Ficarra e Picone. Il tutto accompagnato da 3 interventi dell'”Orchestra Sinfonica Nazionale” della Rai diretta dal Maestro Steven Mercurio. Saranno loro a suonare alcune delle musiche più significative dei programmi Rai come le sigle di ‘Carosello‘ e del ‘Telegiornale‘.