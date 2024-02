Una grande emozione ai Grammy Awards 2024. Durante la 66esima edizione dei premi della musica americana, Celine Dion torna a sorpresa sul palcoscenico della Crypto.com Arena di Los Angeles dopo l’annuncio della malattia. Standing ovation del pubblico e dei colleghi.

Celine Dion ai Grammy 2024 dopo la malattia: come sta?

La notte dei Grammy Awards 2024 ha regalato una bellissima sorpresa: il ritorno di Celine Dion in pubblico dopo l’annuncio della malattia. L’artista canadese è apparsa a sorpresa durante la 66esima edizione dei Grammy Awards per premiare il miglior album dell’anno. Un’ingresso accolto da una standing ovation da parte del pubblico e dei colleghi, mentre risuonavano le note di “The Power of Love”, successo contenuto nell’album The Colour of My Love uscito nel 1993.

«Quando dico di essere felice di trovarmi qui, lo penso veramente dal profondo del mio cuore» – ha detto la cantante visibilmente emozionata. Poco dopo ha aggiunto: «coloro che hanno avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non devono mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e alle persone di tutto il mondo». Ecco il video del suo ingresso ai Grammy 2024.

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Celine Dion e la malattia

Gli ultimi anni non sono stati semplici per Celine Dion, la voce di “My heart will go on” e tanti altri successi che hanno emozionato milioni di persone. Ricordiamo che la cantante sta affrontando una battaglia contro una malattia: la sindrome della persona rigida, una patologia che irrigidisce i muscoli del tronco e dell’addome. I muscoli delle braccia e delle gambe sono i meno colpiti, ma generalmente questa patologia progredisce, causando disabilità e rigidità in tutto il corpo.

Da mesi la cantante non appariva in pubblico, ma per la gioia dei fan è tornata a sorpresa sul palcoscenico dei Grammy Awards 2024 per rassicurare tutti, ma anche per premiare il miglior album dell’anno. Proprio nel 1997, ventisette anni fa, fu proprio Celine a trionfare nella categoria miglior album dell’anno con “Falling into you”!