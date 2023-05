Celine Dion ha annullato tutti i concerti fino al 2024. La notizia è arrivata a distanza di pochi mesi dalla notizia della sua malattia: la sindrome della persona rigida (SPR). In un lungo messaggio la cantautrice di “My heart Will go” ha raccontato come sta e che non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Celine Dion annulla tutti i concerti del 2024 per la malattia: “non mi arrendo”

“Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta. Sto lavorando sodo per ristabilire le forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%”. Con queste parole Celine Dion ha annunciato la cancellazione di tutte le prossime date del Courage World Tour in programma fino al 2024. Niente fare, la cantante non è pronta a tornare sul palcoscenico dopo aver rivelato al mondo intero di essersi ammalata della sindrome della persona rigida. Si tratta di una malattia neurologica rara caratterizzata da rigidità fluttuante del torace e degli arti, spasmi muscolari dolorosi e fobia legata a determinati compiti che le impedisce di poter tornare sul palcoscenico.

La cantante però ha un messaggio di forza e speranza per tutto il suo pubblico e i suoi fan: “voglio che tutti sappiate che non mi arrendo… e non vedo l’ora di rivedervi”. Non solo, gli organizzatori della tournée mondiale hanno precisato “sta continuando le cure” informando che tutti i biglietti acquistati per la date del Courage Tour in programma fino al 2024 saranno regolarmente rimborsati. Al momento non è dato sapere se e quando sarà riprogrammato il tour, visto che la cantante si sta curando.

Celine Dion, il messaggio per i fan sulla malattia

La notizia della cancellazione di tutti i concerti fino al 2024 di Celine Dion è stata accompagnata anche da una lunga nota che la cantautrice canadese ha condiviso sui social.

Sono delusa di dovervi deludere ancora una volta. Sto lavorando veramente tanto per recuperare le forze ma essere in tour è difficile anche quando stai al cento per cento. E anche se mi spezza il cuore, è meglio cancellare tutto fino a quando non sarò in grado di tornare di nuovo sul palco. Non demordo… e non vedo l’ora di tornare a essere con voi.

Con queste parole Celine ha annunciato i fan la cancellazione di tutto l’interno Courage World Tour 2024. Un periodo davvero complicato per l’artista di tantissime canzoni di successo che dal 2016 ha vissuto momenti davvero difficili: prima la morte dell’amato marito, della madre e infine di uno dei fratelli. Poi la scoperta della malattia: la Stiff Person Syndrome. Nonostante tutto il dolore la cantante, pandemia a parte, era riuscita a completare ben 52 concerti del suo tour mondiale. Oggi però è arrivato il momento di fermarsi ancora una volta con la promessa di tornare al più presto più forte che mai!

Forza Celine, siamo tutti con te!