Celebrity Hunted 2, la seconda stagione debutta dal 18 giugno su Amazon Prime Video. Achille Lauro: “Ho iniziato a scambiare il gioco per la realtà”

Debutterà da venerdì 18 giugno con i primi tre episodi su Prime Video la seconda stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”. Al centro del real life thriller Amazon Original prodotto da Endemol Shine Italy, vinto nella prima edizione dalle coppie Claudio Santamaria – Francesca Barra e Fedez – Luis Sal, c’è un gruppo di celebrità che prova a darsi alla fuga per l’Italia cercando di mantenere l’anonimato e di preservare la libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche.

A dare loro la caccia alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I cacciatori possono utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

“Celebrity Hunted 2”, la parola ai protagonisti

Alla conferenza stampa che si è svolta via streaming hanno partecipato Stefano Accorsi, Elodie e M¥ss Keta, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms. Unica assente Vanessa Incontrada. Diletta Leotta ha raccontato di aver avuto un piano di azione chiaro sin da subito: “Io avevo un piano scritto su un quadernino con ogni passaggio da fare, ma quando mi sono trovata davanti a un imprevisto mi sono affidata al mio istinto. La cosa più difficile di questo gioco è gestire l’ansia quotidiana, trovare la forza per non mollare e far diventare quella surrealtà una realtà”.

Achille Lauro e Boss Doms, reduci dall’esperienza di qualche anno fa a “Pechino Express”, hanno invece dichiarato di essersi affidati alle persone che conoscevano: “Siamo stati quasi incoscienti”, ha fatto eco Boss Doms. Ad offrire l’ospitalità ai concorrenti della seconda stagione sono stati: per Elodie e M¥ss Keta c’è Valerio Lundini, Daniele Battaglia per Diletta Leotta, Zucchero per Achille Lauro e Boss Doms. L’attore Stefano Accorsi ha commentato così il suo esordio in un reality game: “Si dorme poco e male, mangi come capita, questa è una esperienza che ti prova”.

Poi ha voluto ironizzare: “Livello più alto rispetto all’anno scorso? L’anno scorso c’era Claudio Santamaria. E voglio dire a Favino che se hanno scelto me e non te, ci sarà un motivo”. Elodie e M¥ss Keta hanno invece confidato di essersi compensate: “Lei molto più metodica, io molto più istintiva, siamo riuscite a trovare un punto di incontro”, ha detto Elodie.

Nicole Morganti, responsabile delle produzioni Amazon, ha invece spiegato come la prima stagione fosse stata accolta con un iniziale scetticismo da parte della stampa: “Celebrity Hunted è un reality, ma anche comedy e action movie. Non è il reality che si immagina normalmente in Italia. Noi vogliamo creare un genere nuovo, creare del puro intrattenimento. Abbiamo visto anche sui social che il pubblico più giovane ha vissuto questo reality come una serie, senza interrogarsi sulla veridicità. Questa produzione è molto complessa, è chiaro che è montata come una serie scripted, ma per noi questo è un plus. Il pubblico ha apprezzato”.

Per Diletta Leotta e Achille Lauro la difficoltà più grande è stata stare senza cellulare. Una difficoltà che poi però ha avuto anche dei risvolti positivi, come ha spiegato Achille Lauro: “Ci ha però dato la possibilità di staccarci, ma è vero che quando inizi a pensare che i cacciatori sono ovunque, diventi matto”. A confermare il suo pensiero è stata la stessa Elodie: “Io stavo diventando pazza. In una giornata in particolare è stato difficile, ho avuto difficoltà a dormire la notte. C’è stato un momento in cui la surrealtà è diventata la realtà. L’ho presa veramente sul serio”.

Simpatico il siparietto in cui Elodie e Diletta Leotta hanno spiegato di non venire riconosciute per strada nella vita quotidiana. Boss Doms ha poi spiegato che in un’occasione con Achille Lauro c’è stata una discussione. In uno spezzone che viene mandato in onda appaiono Elodie e M¥ss Keta travestite da suore mentre Achille Lauro e Boss Doms convolano a nozze.

Nicole Morganti ha chiuso la conferenza esprimendo un giudizio sui vari concorrenti: “In questa seconda stagione abbiamo dato un certo tipo di immagine delle donne. La donna forte non è un modo di essere, ma tanti modi di essere. Ognuna di loro ha una personalità molto chiara; in comune hanno la grinta, ma ognuna ha affrontato l’avventura a modo loro. Tutte con ironie. Elodie ha mostrato che l’istinto ce l’ha forte e che intorno a sé ha persone molto protettive, M¥ss Keta è molto organizzata, ha una strategia chiarissima, ha costantemente un elemento surreale nell’affrontare la fuga. Diletta è un maschiaccio, ha mostrato di combattere fino in fondo, Vanessa ha preso la fuga come un viaggio personale. Stefano Accorsi è venuto fuori con goliardia, con voglia di divertirsi. Lauro e Boss Doms hanno mostrato che la loro imprevedibilità è stata ben accolta da tutti”. A questo punto non resta altro che scoprire chi avrà la meglio.