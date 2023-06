Italia 1 celebra Silvio Berlusconi con lo speciale “C’è solo un presidente“: un lungo viaggio-racconto dedicato all’imprenditore che ha cambiato il mondo del calcio. Ecco le anticipazioni e dove sarà possibile rivedere il documentario.

C’è solo un presidente: il documentario su Silvio Berlusconi su Italia 1

Mercoledì 14 giugno 2023 in prima serata su Italia 1 va in onda il docufilm “C’è solo un presidente” dedicato alla escalation di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio. La morte del Cavaliere ha scosso davvero tutti: dal mondo della politica a quello della televisione, dall’editoria fino al mondo del calcio dove è stato indubbiamente un numero uno. Il documentario di Italia1 celebra, a pochi giorni dalla scomparsa del Presidente, la sua epopea a capo della squadra del Milan.

Per l’occasione materiali e immagini storiche e di repertorio, ma anche interviste assolutamente inedite a protagonisti del calcio che l’hanno conosciuto con lui hanno condiviso successi e vittorie. Un lungo viaggio nel ricordo di 30 anni da record che hanno visto il Presidente Berlusconi alla guida del Milan e poi il suo passaggio come patron al Monza.

Silvio Berlusconi C’è solo un presidente: l’uomo dei record al Milan

Nel giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, la rete più giovane di Mediaset vuole ricordare l’operato di un uomo che rivoluzionato con il suo genio ogni settore a cui si è avvicinato. Dall’imprenditoria alla televisione fino al calcio. La sua visione imprenditoriale, infatti, ha influito nel cambiare il mondo del calcio italiano, ma anche mondiale. Come Presidente del Milan in 31 anni ha vinto 29 trofei, un vero e proprio record che lo rendono il presidente più vincente della storia del calcio.

Un palmares da vero campione: 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e 5 Supercoppe Europee. Non dimentichiamo che Milan hanno giocato numeri uno del calibro di Gullit, Van Basten 3 volte Pallone d’oro, Weah, Shevchenko e Kakà. Nel 2017 Berlusconi ha firmato l’accordo per vendere il Milan a un consorzio di investitori cinesi per 740 milioni di euro, compresi 220 milioni di debito. Nel 2018 diventa patron del Monza portando la squadra in Serie A.

Il docufilm ‘C’è solo un presidente’, dopo la messa in onda in prima serata Italia 1, sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.