La seconda puntata di C’è Posta Per Te 2026 si chiude con la seconda “storia di un regalo”, dopo quella che apre la serata con Emma Marrone e l’omaggio all’amore lungo 55 anni tra Lucia e Salvatore. In finale arriva in studio Stefano De Martino, protagonista di un momento intenso (lui si commuove) che coinvolge il pubblico e la stessa Maria De Filippi.

A C’è Posta per Te 2026, la storia di Antonietta: due anni di dolore e il bisogno di dire “grazie”

Antonietta ha 52 anni e decide di scrivere al programma per fare un regalo ai suoi due figli, Chiara e Francesco, ma soprattutto per dire finalmente quello che sente. La donna racconta di aver perso il marito due anni fa per un infarto fulminante e, appena una settimana dopo, di aver ricevuto una diagnosi durissima: tumore al seno.

La paura più grande, spiega, non era tanto la morte quanto l’idea di lasciare soli i figli. Antonietta affronta l’operazione e, fortunatamente, va tutto bene. Ma dentro di sé rimane un nodo: non essere mai riuscita a mostrarsi davvero fragile, a lasciarsi andare, ad abbracciare come faceva il papà. Ed è proprio per questo che decide di partecipare: vuole cambiare e dirlo guardandoli negli occhi.

Apertura della busta: “Voglio cambiare, perché voi siete tutta la mia vita”

Quando Chiara e Francesco arrivano in studio e vedono la mamma, il loro sorriso è immediato. Antonietta prova a parlare, ma l’emozione la travolge. A quel punto, è Maria De Filippi a proseguire leggendo la lettera: un racconto che ripercorre una famiglia “prima” – piena, serena – e un “dopo” fatto di assenza e paura.

Il cuore del messaggio è tutto lì: “Voi siete stati la mia cura”. Antonietta riconosce ai figli di averle dato la forza di resistere, di affrontare la malattia e di non crollare. E soprattutto li ringrazia per un affetto che, magari, lei non ha sempre saputo restituire nel modo più spontaneo.

L’ingresso di Stefano De Martino: le lacrime e le parole da figlio e da papà

Il “regalo” scelto da Antonietta è Stefano De Martino, volto amatissimo dai ragazzi: lo seguono ogni sera e per loro rappresenta leggerezza e compagnia. Quando entra in studio, De Martino è già scosso: ha ascoltato la storia dietro le quinte e si presenta visibilmente commosso.

Si siede accanto a Chiara e Francesco e prova a trasformare il dolore in un messaggio: dice che è felice se il suo programma riesce a regalare un po’ di serenità e aggiunge una frase che colpisce tutti: è come se, attraverso i loro racconti, avesse conosciuto anche il padre.

Poi arriva il passaggio più potente, quello che consola Antonietta: quando qualcuno va via si parla di “vuoto”, ma in questa famiglia sembra che il papà abbia lasciato anche un “pieno”, perché certi gesti, certe abitudini e certi modi di amare continuano a vivere in loro.

I regali finali e l’abbraccio che chiude la puntata

Dopo le parole, arrivano i doni per i due ragazzi: un viaggio (con destinazione da sogno) e un regalo legato a una passione, in perfetto stile “storia di un regalo”. E infine la busta si apre: abbracci, lacrime e quel saluto di Maria De Filippi a De Martino che alleggerisce l’aria, chiudendo la puntata con un sorriso.