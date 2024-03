Torna l’appuntamento con “C’è posta per te“, il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, sabato 9 marzo 2024.

C’è posta per te, ospiti ottava puntata del 9 marzo 2024 su Canale 5

Sabato 9 marzo 2024 dalle ore 21.30 va in onda l’ottava puntata di C‘è posta per te, il people show del sabato sera presentato da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Tante emozioni e sorprese nel nuovo appuntamento pronto a raccontare al grande pubblico di Canale 5 storie di vita comune. Si tratta di storie d’amore, ma anche di storie di tradimenti, di ritorni di fiamma, ma anche drammi che segnano la vita per sempre. Un caleidoscopio di emozioni che ogni settimana incolla milioni di italiani alla tv che si riconoscono nelle storie raccontate da Maria De Filippi. La trasmissione si conferma tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari.

Ma passiamo agli ospiti dell’ottava puntata di stasera, sabato 9 marzo 2024. In studio ospiti i campioni della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellgrini e Bryan Crisante, protagonisti di una bellissima sorpresa ad un destinatario della famigerata busta di C’è posta per te.

Il successo di C’è posta per te di Maria De Filippi è davvero inarrestabile! Il people show, infatti, si conferma ogni settimana il programma più visto del sabato sera. Ascolti record anche nell’ultima puntata del 2 marzo che ha visto davanti alla tv 4.665.000 spettatori con uno share del 30.1%. Ascolti più in meno in linea con la precedente puntata a conferma che il people show non stanca mai e non delude una grande fetta di pubblico di affezionati. Ecco nel dettaglio tutti gli ascolti delle puntate:

24 febbraio 2024: 4.659.000 con il 31% di share;

17 febbraio 2024: 4.122.000 spettatori con uno share del 28.5%;

3 febbraio 2024: 4.655.000 telespettatori con uno share 30,51%;

24 gennaio 2024: 4.697.000 spettatori con il 30,44%;

20 gennaio 2024: con 4.655.000 telespettatori e il 30,5%

13 gennaio 2024: 4,7 milioni di spettatori con uno share del 31,1%

Che dire: C’è posta per te è davvero da record!