Torna C’è posta per te, il people show campione d’ascolti del sabato sera con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti “regalo” della puntata di stasera, sabato 8 febbraio 2025.

C’è Posta per Te 2025 ospiti puntata 8 febbraio 2025

Sabato 8 febbraio 2025 dalle ore 21.27 va in onda la quinta puntata di C’è posta per te, il people show presentato da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. A distanza di tantissimi anni il programma televisivo si conferma tra i più amati del piccolo schermo. La conferma arriva dagli ascolti che premiano il format ideato dalla stessa Maria De Filippi, voce narrante delle storie protagoniste delle puntate. Ogni settimane, infatti, spazio a nuove storie di persone comuni pronte a coinvolgere, far riflettere e divertire i telespettatori. Il segreto del successo è sicuramente legato anche alla padrona di casa capace, come sempre, di narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza creando un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico.

Per la quarta puntata di stasera, sabato 8 febbraio 2025, come sempre non mancheranno gli ospiti pronti a trasformarsi in un “regalo” per due fortunati destinatari di una missiva. Gli ospiti di stasera sono: Amadeus, il popolare conduttore reduce da 5 Festival di Sanremo da record, e la moglie Giovanna Civitillo, showgirl e conduttrice tv.

C’è posta per te, gli ascolti del people show di Maria De Filippi

E’ inarrestabile il successo di C’è posta per te di Maria De Filippi che ogni sabato si conferma il programma campione d’ascolti! La scorsa settimana, sabato 1 febbraio 2025, il people show più amato della televisione ha incollato alla tv 4.864.000 spettatori con uno share del 31.8% in risalita rispetto alla puntata del 25 gennaio 2025 che ha segnato un lieve calo con 4.461.000 spettatori (29,7% di share). Le puntata precedenti, invece, avevano brillato con: 4.736.000 spettatori con uno share del 31.3% e 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%.