Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di C’è posta per te, il people show campione d’ascolti presentato da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 3 febbraio 2024.

C’è posta per te, ospiti quarta puntata del 3 febbraio 2024 su Canale 5

Sabato 3 febbraio 2024 dalle ore 21.30 appuntamento con la quarta puntata del people show del sabato sera di Canale 5. Dopo il grandissimo successo delle precedenti puntate che, manco a dirlo, hanno fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti con oltre il 30% di share, Maria De Filippi è pronta a farsi portavoce di nuove storie di vita. Come sempre protagonista del people show è la gente comune con le sue storie d’amore, perdono, ma anche tradimenti e incomprensioni. Storie di vita che accomunano tutti noi e in cui ognuno può ritrovare un parte del suo vissuto. A giocare un ruolo determinante tra mittente e destinatario, divisi dalla famosissima oramai busta, è proprio lei: Maria De Filippi.

La conduttrice si conferma in diverse situazioni l’ago della bilancia e il “grillo parlante” capace di far riflettere e riappacificare diversi protagonisti delle storie. Ma passiamo agli ospiti di stasera che scenderanno le scale per regalare una grande emozione ad alcuni protagonisti. Ospiti della quarta puntata: l’attore Raoul Bova, reduce dall’ultima fiction targata Mediaset “I fantastici 5”, sarà il regalo di una storia. E ancora Michele Morrone, l’attore sex symbol della saga “365 giorni” disponibile su Netflix.

C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi è imbattibile!

Prosegue inarrestabile il successo della stagione 2024 di C’è posta per te. Le prime tre puntate hanno fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti. La terza puntata del 24 gennaio 2024 ha incollato davanti alla tv 4.697.000 spettatori con il 30,44% di share. Ascolti ancora in crescita se confronti rispetto a quella di sabato 20 gennaio 2024 quando dinanzi alla tv si sono raccolti 4.655.000 telespettatori e il 30,5%.

Numeri importanti che hanno permesso al people show di battere ripetutamente il varietà “Tali e Quali” di Carlo Conti che rastrella una media di quasi 3milioni di telespettatori con uno share variabile tra il 16-17%. Ricordiamo che il people show di Maria De Filippi terminerà il 16 marzo e si fermerà durante la settimana del Festival di Sanremo.