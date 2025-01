Dopo il boom di ascolti della prima puntata, C’è posta per te di Maria De Filippi torna in prime time su Canale 5 con la seconda attesissima puntata. Come sempre al centro del programma storie di vita comune di amore, perdono e tradimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, sabato 18 gennaio 2025.

C’è Posta per Te 2025 ospiti seconda puntata 18 gennaio 2025

Sabato 18 gennaio 2025 dalle ore 21.27 appuntamento con la seconda puntata di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Il people show è pronto a raccontare storie di persone comuni regalando ai telespettatori emozioni, ma anche momenti di commozione e risate. A narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza la conduttrice e ideatrice del format Maria De Filippi, sempre capace di instaurare un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico.

Tra gli ospiti della seconda puntata: Stefano De Martino, ex ballerino oggi conduttore di successo che ha iniziato la sua carriera artistica proprio nel talent Amici di Maria De Filippi. Il secondo ospite è Marco Berrettini, il tennista italiano soprannominato The Hammer e tra i più famosi al mondo. Gli ospiti saranno protagonisti di due regali davvero speciali!

C’è posta per te, prosegue il successo del people show di Maria De Filippi

E’ inarrestabile il successo di C’è posta per te di Maria De Filippi! Il people show, ideato e creato nel lontano 1999, continua ad emozionare e commuovere i telespettatori. Anche la prima puntata della nuova stagione ha registrato un vero e proprio boom di ascolti con 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%.

Il debutto dell’edizione 2025 ha superato, in termini di Auditel, anche gli ascolti della prima puntata del 2024 che il 13 gennaio 2024 ha raccolto dinanzi alla tv 4.730.000 spettatori con uno share del 31.1%. I dati d’ascolto confermano che le emozioni e le storie di C’è posta per te non stancano mai!

L’appuntamento con C’è posta per te 2025 è il sabato sera su Canale 5.