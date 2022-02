Non vi sono dubbi sul fatto che Maria De Filippi sia una delle conduttrici TV più amate. I suoi programmi si rivelano sempre un successo e il pubblico italiano l’ha incoronata la Regina indiscussa della televisione italiana, e non solo delle Reti Mediaset. Ecco perché la notizia che stasera C’è Posta per te non andrà in onda ha suscitato grande scalpore. Ma per quale motivo la trasmissione del sabato sera di Canale 5 non è stata inserita nel palinsesto? Cerchiamo di capirne i motivi!

C’è Posta per te non va in onda oggi, sabato 5 febbraio

Maria De Filippi, dopo averci regalato una nuova settimana di storie appassionanti con il suo programma in daytime Uomini e Donne, stasera non farà capolino nel piccolo schermo nel consueto appuntamento serale del sabato con C’è Posta per te. Chi ha potuto trascorrere qualche ora in sua compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, ammirandola al timone del dating show più amato, dovrà quindi rassegnarsi a dover rinunciare al piacere di bei momenti in sua compagnia anche stasera. Difatti C’è Posta per te stasera non verrà trasmesso, come comunicato da Mediaset.

Ma cosa ha spinto la moglie di Maurizio Costanzo e Pier Silvio Berlusconi a decidere questo stop? Sicuramente il motivo non è da ricercare sugli indici di ascolto, visto che la trasmissione di Maria De Filippi è seguitissima. E allora perché?

Stasera Finale Sanremo, C’è posta non si “scontra” con Amadeus

Stasera su RaiUno andrà in onda la finalissima di Sanremo 2022, trasmissione che ha visto nelle prime quattro serate una media di 10.000.000 di telespettatori a puntata. La media potrebbe addirittura salire nella serata finale, che vedrà l’incoronazione del vincitore Sanremo 2022.

La gara canora, che per il terzo anno consecutivo vede al timone Amadeus impegnato, oltre che nella conduzione, anche nel delicato ruolo di conduttore artistico, si sta rivelando una delle edizioni più seguite degli ultimi anni. Il palco dell’Ariston con il suo carismatico conduttore sta conquistando larghissimi consensi tra il pubblico, e Maria De Filippi ha pensato che la serata dell’appuntamento finale con la città dei fiori avrebbe impedito a C’è Posta per te di portare a casa grandi risultati, se fosse andato in onda.

Si tratta comunque di uno stop momentaneo, per cui i fans della De Filippi non hanno niente da temere: una nuova puntata di C’è Posta per te tornerà sabato 12 febbraio 2022.

Al Festival di Sanremo tante “creature” di Maria De Filippi

Siamo certi che anche Maria queste sere sta seguendo il Festival. A Sanremo ci sono infatti molte sue “creature”, impegnate nella competizione sul palco dell’Ariston. Tra questi ricordiamo il giovanissimo Sangiovanni, arrivato alla città dei fiori direttamente da Amici dello scorso anno. Il cantautore ha saputo dimostrare la sua straordinaria abilità rivelandosi uno dei cantanti più amati dal pubblico giovanile. Assieme a lui un altro cantante di Amici 20, Aka7even, anche lui molto amato dal pubblico.

Tra le scoperte di Maria De Filippi c’è anche Irama, un vero e proprio veterano della kermesse canora, che proprio grazie al talent della De Filippi è riuscito a emergere in quel mondo a sette note in cui sembrava faticare a farsi strada.

Anche Emma Marrone, oggi cantante amata e stimata in tutto il mondo, arriva dalla trasmissione che ha permesso a molti artisti di farsi conoscere e apprezzare.

Possiamo quindi dire che, sebbene fisicamente Queen Mary stasera non sarà presente, la sua presenza metaforica non mancherà!