C’è Posta per te registrazioni 2019: svelata la prima data

Quando ci saranno, per C’è Posta per te, le registrazioni delle nuove puntate del programma di Maria De Filippi per la prossima stagione televisiva? Siamo ormai alla metà di giugno. Guardando i palinsesti ci sembra che tutti siano andati in vacanza. Ci immaginiamo quindi i volti noti del piccolo schermo in qualche posto super chic a riposare le proprie stanche membra dopo mesi e mesi di duro lavoro. Così però non è. Maria De Filippi, infatti, durante l’estate registrerà alcune puntate dei suoi programmi più amati.

C’è Posta per te registrazioni: il primo appuntamento

Quando verrà registrata C’è Posta per te? In tanti se lo chiedono. I fan di Maria De Filippi e dell’amatissimo people show sanno benissimo che alcune parti del programma, alcune sorprese o alcune liti, vengono registrate già ad inizio estate. Pian piano, infatti, dopo che il pubblico è uscito dallo studio e che le telecamere si sono spente, iniziano oltretutto a trapelare i nomi degli ospiti del programma dell’ammiraglia Mediaset.

Ebbene sì Maria De Filippi non va mai in vacanza, o quasi. Prima prepara e supervisiona Temptation Island, poi sorveglia i provini di Amici ed infine inizia a registrare Uomini e Donne e C’è Posta per te. A farla tornare, però, subito nello studio televisivo è proprio quest’ultimo programma. Prima dei bagni in mare, delle gite con il figlio e dei tornei di tennis, infatti, la De Filippi deve dare il via alla trasmissione iniziando a lavorarci seriamente per poter confermare il successo ottenuto negli anni.

Quest’anno, quasi in concomitanza con la messa in onda di Temptation Island, Maria De Filippi si ritroverà negli studi Elios per le solite sorprese con protagonisti anche personaggi del mondo dello spettacolo. La prima data fissata è quella del 24 giugno 2019.

Lunedì prossimo Maria De Filippi inizierà a confezionare quelle storie che emozioneranno i telespettatori.

C’è Posta per te: in attesa degli ospiti

C’è quindi già grande fermento intorno alle nuove puntate di C’è Posta per te. Quali ospiti approderanno nello studio di Maria De Filippi? Quali assi nella manica sfodererà la conduttrice?

Tante sono state, negli anni, le sorprese. Una più bella dell’altra. A strappare un sorriso alle varie persone comuni sono state sia Star internazionali che personaggi italiani molto amati e stimati. Quali? Calciatori, coppie vip, cantanti e attori come: Sabrina Ferilli, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Francesco Totti e Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Chi di loro tornerà in studio? Quali personaggi famosi in tutto il mondo, invece, riuscirà, questa volta, a chiamare in Italia la De Filippi? Il pubblico si aspetta attori bellissimi e molto amati come Patrick Dempsey.