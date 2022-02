Tutto pronto per un nuovo appuntamento con C’è posta per te di Maria De Filippi, il people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Tante storie e due ospiti nella puntata in onda sabato 19 febbraio 2022!

C’è posta per te 2022, ospiti di sabato 19 febbraio

Sabato 19 febbraio 2022 dalle ore 21:25 va in onda una nuova imperdibile puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi torna al timone del people show più amato e seguito del sabato sera televisivo pronta ad emozionare e far divertire i telespettatori. Come sempre al centro del programma nuove storie di vita impreziosite dalla presenza di due ospiti speciali. Due, infatti, i regali speciali della puntata di questa settimana visto che in studio ci saranno: il duo comico di Pio e Amedeo e il campione di calcio Lorenzo Insigne.

Si preannuncia una puntata ricca di emozioni e risate quella di C’è posta per te con l’arrivo del duo comico e dell’attaccante del Napoli e della Nazionale Azzurri protagonisti di una speciale sorpresa al destinatario della busta.

C’è posta per te, stasera la sesta puntata 2022

Il people show di Maria De Filippi, giunto alla sesta puntata del 2022, si conferma uno degli appuntamenti più attesi della settimana. Sin dal suo debutto, infatti, il programma è diventato un appuntamento imperdibile per milioni e milioni di telespettatori che si riuniscono davanti alla televisione appassionandosi alle storie.

Il cuore del programma, infatti, restano le storie e i racconti di vita. Dal primo amore che non si scorda mai al tradimento, ma anche al desiderio di un figlio di ricongiungersi dopo anni di silenzio con un genitore. Non mancano poi le sorprese, storie che toccano il cuore strappando un sorriso tra le lacrime. C’è posta per te è tutto questo e non stanca mai grazie alla insostituibile presenza di Maria De Filippi come sempre straordinaria narratrice e intermediaria, quando occorre, tra i protagonisti!