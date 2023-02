Nuovo appuntamento con C’è posta per te, il people show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 5 febbraio 2023.

C’è posta per te, ospiti di sabato 4 febbraio 2023

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di C’è posta per te, il people show campione d’ascolti del sabato sera condotto da Maria De Filippi. Sabato 4 febbraio 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con tante nuove emozionanti storie raccontate come sempre con tatto e grazia dalla padrona di casa. Per la quinta puntata del people show più amato e seguito del piccolo schermo, la De Filippi ha in serbo ben cinque ospiti.

In studio, infatti, ci saranno: neo coniugi Matteo Giunta e Federica Pellegrini. Tutti saranno protagonisti di una speciale sorpresa per due destinatari della posta. Per Matteo Giunta si tratta del debutto a C’è posta, mentre Federica Pellegrini ci torna per la terza volta. Ospiti anche Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, i tre ragazzi de Il Volo che in passato hanno partecipato nel 2017.

C’è posta per te 2023 contro la finale di Tali e Quali

La quinta puntata di C’è posta per te di sabato 4 febbraio 2023 dovrà vedersela contro la finale di Tali e Quali di Carlo Conti. Una sfida che si preannuncia vincente già in partenza per il people show di Maria De Filippi che, durante le precedenti puntate, ha sempre vinto la concorrente conquistando il cuore del pubblico e gli ascolti. Basti pensare che la scorsa settimana, la quarta puntata di C’è posta ha incollato dinanzi alla tv 4.809.000 telespettatori con uno share del 29,79% di share .

Non solo, ricordiamo che il people show di Maria De Filippi non si fermerà nemmeno durante la settimana sanremese, visto che sfiderà la finalissima di Sanremo 2023 in programma sabato 11 febbraio.