C’è Posta per Te è senza alcuna ombra di dubbio il miglior programma di Maria De Filippi. Racconta il nostro Paese come nient’altro in televisione e dopo 24 anni riesce a superare il 30% di share. Quello di Maria De Filippi e del suo programma di punta C’è Posta per Te, è un successo senza precedenti e che non conosce eguali. Un successo straordinario sottolineato anche dal direttore di rete Giancarlo Scheri.

C’è Posta per Te, Maria De Filippi regina degli ascolti tv. Scheri: “Insuperabile”

Su Canale5 – dalle 21:25 alle 00:53 – il ritorno di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video ben 4.730.000 spettatori con uno share del 31.1%. Il programma della De Filippi durante la prima puntata, andata in onda ieri sera, sabato 13 gennaio 2024, raggiunge il primo picco di ascolti alle 22:40 con 5.714.000 telespettatori. Alle ore 24:49 il dato più alto della serata, quando in studio entra come ospite Paolo Bonolis. La trasmissione dei sentimenti raggiunge il picco assoluto del 45,18%. Numeri esorbitanti che solitamente appartengono a trasmissioni evento come il Festival di Sanremo.

Un successo che dura da 24 anni

Le storie e le emozioni di C’è Posta per Te sono “casa” per il pubblico televisivo che accorre in massa ogni anno. Il programma è da sempre il vero e unico fenomeno televisivo dell’intera stagione televisiva. Il soprannome “Queen Mary” dato alla De Filippi dal mondo social è più azzeccato che mai. C’è Posta per Te si conferma la prima serata più vista della settimana.

Le congratulazioni del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri

Un successo straordinario sottolineato anche dal gruppo Mediaset attraverso le parole del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, che in una nota stampa, ha voluto congratularsi con la conduttrice e tutto il suo staff per il successo riscontrato con la puntata andata in onda ieri sera. «Con “C’è posta per te”, Maria De Filippi va oltre l’Auditel: suggella l’offerta televisiva e la linea editoriale di Canale 5, con una trasmissione calda, misurata e vicina alla sensibilità del proprio pubblico, che ne riconosce e apprezza il rispetto verso i sentimenti delle persone coinvolte. Il team Fascino, con la struttura produttiva Mediaset, restano insuperabili nel realizzare uno show che ogni stagione trova nuova linfa ed energia ed è, da sempre, uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell’anno. Risultati straordinari, per i quali ringrazio tutti con grande calore. Brava Maria, bravi tuttil» – Ha dichiarato Scheri.