C’è posta per te 2026, quando comincia su Canale 5? Con l’arrivo del nuovo anno cresce l’attesa per le nuove storie di C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi. Ecco la data di inizio e le anticipazioni sui primi ospiti!

C’è posta per te 2026, quando inizia su Canale 5?

Ci siamo: da gennaio 2026 torna l’appuntamento con C’è posta per te 2026, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’attesa sta per finire, visto che C’è posta per te 2026 torna da sabato 10 gennaio 2026 fin su Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia, ancora una volta, imperdibile. Non cambia il format del programma che, dal 1999, è uno dei più amati e seguiti del piccolo schermo.

Anche quest’anno il people show torna a raccontare storie di persone comuni regalando ai telespettatori emozioni, ma anche momenti di commozione e risate. A narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza ritroviamo la conduttrice e ideatrice del format Maria De Filippi.

C’è posta per te 2026, anticipazioni ospiti

Il cuore pulsante di C’è posta per 2026 restano le storie. Storie d’amore, ma anche di allontanamento e perdono che trovano spazio nel people show con presenze speciali. Durante ogni puntata, infatti, non mancheranno ospiti pronti a regalare una serata indimenticabile e una forte emozione ad alcuni destinatari della busta. Proprio noi di SuperGuida Tv vi abbiamo anticipato alcuni ospiti dell’edizione 2026 del people show: a cominciare da Stefano De Martino, Raoul Bova e Can Yaman.

Non solo protagonisti di emozionanti sorprese ci saranno anche: Gigi D’Alessio, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Luca Argentero e Matteo Berrettini. Ma non finisce qui, visto che tra le sorprese di questa edizione ci saranno anche: Federica Pellegrini e tre attori turchi protagonisti della soap “La forza di una donna”. Si tratta di: Caner Cindoruk che interpreta Serp Cesmeli, Feyyaz Duman che presta il volto ad Arif e Ahu Yagtu che nella serie interpreta Piril.

L’appuntamento con la prima puntata di C’è posta per te 2026 è per sabato 10 gennaio su Canale 5.