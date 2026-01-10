L’attesa è finita: da stasera, sabato 10 gennaio 2026, tornano le emozione di “C’è posta per te” in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti del people show campione d’ascolti!

C’è posta per te 2026, prima puntata del 10 gennaio su Canale 5

Prima puntata di C’è posta per 2026 questa sera, sabato 10 gennaio 2026, dalle ore 21.40 in prima serata su Canale 5. Il people show, ideato e condotto da Maria De Filippi, si conferma da 25 anni un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. La padrona di casa è pronta a portare nelle case degli italiani le storie della gente comune ricordandoci l’importanza e il valore dei sentimenti autentici, ma anche di quanto sia necessario a volte chiedere scusa e ringraziare. Al centro del programma, infatti, storie di persone comuni che si ritrovano, divisi da una busta, a cercare di ricostruire un rapporto.

Il racconto della conduttrice è la vera forza del format che trova in Maria la perfetta e insostituibile mediatrice tra mittente e destinatario. Con sensibilità e attenzione, la conduttrice accompagna i protagonisti in un lungo percorso di ascolto e confronto, parlando al cuore delle persone e affrontando vicende più o meno complicate senza mai giudicare, con neutralità, empatia e rispetto. Anche quest’anno a consegnare la posta i postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo che in sella alle loro biciclette girano per tutte le destinazioni nazionali e internazionali.

C’è posta per te 2026, ospiti prima puntata 10 gennaio 2026

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata di C’è posta per te 2026 di sabato 10 gennaio. Si tratta di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema pronti a regalare una grande emozioni ad alcuni destinatari. Nel corso delle varie edizioni si sono alternati nomi del calibro di Sophia Loren, Alberto Sordi, Julia Roberts, Diego Armando Maradona, Tom Hanks. E ancora: John Travolta, Alex Del Piero, Francesco Totti, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Andy Garcia, Richard Gere, Sean Penn, Jude Law, Charlize Theron, Bradley Cooper, Richard Madden, Chris Hemsworth, Patrick Dempsey, Kevin Costner, Matthew McConaughey, Keanu Reeves, Orlando Bloom, Antonio Banderas, Kakà, Ronaldo, Andriy Shevchenko, Roberto Baggio, David Beckham, e tanti, tanti altri.

Per la prima puntata di C’è posta per te 2026 protagonisti di due sorprese sono: Can Yaman, il sexy attore turco che ha fatto innamorare milioni di telespettatori con la sua interpretazione di “Sandokan”. E ancora ospite Raoul Bova, uno degli attori più apprezzati del cinema e della tv italiana, attualmente protagonista di Don Matteo 15.

C’è Posta per Te, un successo senza tempo

Il successo di “C’è Posta per Te” è senza tempo. Il peppole show, nato nel 1999 da un’idea della stessa Maria De Filippi insieme ad Alberto Silvestri, ha superato i confini nazionali arrivando in 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.

L’appuntamento con Maria De Filippi e “C’è Posta per Te” è da sabato 10 gennaio in prima serata su Canale5.