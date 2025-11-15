A C’è Posta per te 2026 come ospite arriverà, dopo tre bellissimi uomini di cui vi abbiamo spoilerato i nomi qualche settimana fa, una donna dello sport che in tanti amano. Di chi si tratta? Della bellissima e bravissima Federica Pellegrini. Spetterà a lei prendere parte ad una bellissima sorpresa. Ecco tutte le news dalla registrazione odierna.

C’è Posta per te 2026 ospiti: arriva Federica Pellegrini

Maria De Filippi per la nuova edizione di C’è Posta per te 2026 ha chiamato come ospite la bellissima e bravissima Federica Pellegrini. Spetterà lei prendere parte ad una bellissima sorpresa. Chi l’ha chiamata? Chi l’ha voluta fortemente per fare un regalo ad un familiare o un parente?

Ebbene dalla registrazione odierna è emerso come l’ex nuotatrice prenderà parte ad una storia molto commovente e toccante che vede al centro della narrazione tre splendide donne che hanno affrontato di recente un dolorosissimo lutto. Una madre tenterà infatti di chiedere scusa alle due figlie per essersi completamente spenta e aver rinunciato a vivere dopo la morte del marito. La donna chiederà alle due figlie, che si sono dovute occupare di lei, di perdonarla, e si appellerà alla figlia Giulia affinché possa finire gli studi e laurearsi così come desiderava il padre. Oltre a questo augurerà ad entrambe di trovare un amore così grande come ha trovato lei.

Altre storie? Nelle nuove puntate di C’è Posta per te 2026 vedremo anche una donna tentare di riallacciare il rapporto con i figli dopo aver lasciato la famiglia e aver tradito il padre con l’insegnante di ballo. A quanto pare, però, la posta non otterrà il risultato sperato e nemmeno Maria De Filippi riuscirà a convincere i figli a darle una seconda opportunità e a capire anche le sue ragioni.

Federica Pellegrini e la promozione del libro

In questi giorni Federica Pellegrini è impegnata insieme a Matteo Giunta nella promozione del libro in cui si racconta a cuore aperto parlando delle varie cadute, del parto complicato, delle ore passate a piangere e della depressione.