Tutto pronto per il ritorno di C’è posta per te, il people show cult condotto da Maria De Filippi il sabato in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme la data di inizio, ma anche le anticipazioni sugli ospiti sorpresa delle puntate.

C’è posta per te 2026 quando inizia su Canale 5?

Ci siamo: da sabato 10 gennaio 2026 dalle ore 21.30 appuntamento con la 29esima edizione di C’è posta per te, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Una nuova stagione che si preannuncia, ancora una volta, imperdibile stando alle anticipazioni trapelate sugli ospiti che si alterneranno durante le varie puntate.

Ogni settimana la “padrona di casa” Maria De Filippi torna a raccontare storie di persone comuni fatte di tradimenti, sbagli, ripensamenti, ma anche ricongiungimenti e momenti di grande commozione e risate.

Un format che dal 1999 continua a regalare emozioni a milioni di telespettatori che, ogni sabato sera, si incollano davanti alla televisione pronti a seguire le storie dei protagonisti.

C’è posta per te 2026, ospiti e anticipazioni

Ma passiamo agli ospiti e alle anticipazioni sugli ospiti della nuova stagione di C’è posta per te 2026. Proprio noi di SuperGuida Tv nelle scorse settimana abbiamo pubblicato la lista dei nomi dei personaggi pronti a scendere le scale del programma per regalare una sorpresa ad uno dei tanti fortunati. Tra gli ospiti finora annunciati ci sono: Stefano De Martino, Raoul Bova e Can Yaman.

Ma non solo, durante le varie puntate nello studio di C’è posta per te ci saranno anche: Emma Marrone, Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Luca Argentero e Matteo Berrettini. La lista è davvero lunga, visto che tra le sorprese dell’edizione 2026 del people show ci saranno anche: Federica Pellegrini e gli attori turchi protagonisti della soap “La forza di una donna”: Caner Cindoruk, Feyyaz Duman e Ahu Yagtu.

Gli ospiti del 10 gennaio di C’è posta per te

Per due momenti speciali, nella puntata di sabato 10 gennaio, ci saranno gli attori Can Yaman e Raoul Bova, protagonisti assoluti della fiction e di recente in onda con Sandokan (Yaman) e Don Matteo 15 (Bova).

Ricordiamo che l’appuntamento con la prima puntata di C’è posta per te 2026 è per sabato 10 gennaio su Canale 5.