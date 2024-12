Le ultime news dalla registrazione di oggi di C’è Posta per te 2025. Tra gli ospiti presenti in studio, che presto vedremo protagonisti di bellissime sorprese, vedremo tre cantanti e un presentatore molto amato nonché ex allievo del talent di Canale 5. Avete capito di chi stiamo parlando? Ecco tutti gli spoiler. Ci sono nuovi nomi di Vip che si vanno ad aggiungere all’elenco che vi abbiamo fornito nelle settimane passate dei personaggi famosi che prenderanno parte al noto programma condotto da Maria De Filippi ed in onda in prima serata, il sabato, dopo l’Epifania.

C’è Posta per te 2025, ospiti: i nomi già svelati

A C’è Posta per te 2025 quali ospiti vi saranno? Nell’elenco dei Vip presenti vi sono personaggi di fama nazionale e internazionale, ovvero: cantanti, sportivi, attori e chef. Come abbiamo già preannunciato nelle scorse settimane vi saranno sicuramente:

Annalisa

Stash

Alvaro Morata (calciatore)

(calciatore) Michele Morrone (attore)

(attore) Antonino Cannavacciuolo (chef)

(chef) Zlatan Ibrahimovic (calciatore)

(calciatore) Mahmood

Paulo Dybala (calciatore)

(calciatore) Matteo Berrettini (tennista)

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Chi altri vi sarà a C’è Posta per te 2025 tra gli ospiti? Nella registrazione di oggi, 16 dicembre 2024, hanno fatto ingresso in studio:

Il Volo

Stefano De Martino

C’è Posta per te 2025 le storie raccontate da Maria

Ospiti a parte, quali storie racconterà Maria De Filippi a C’è Posta per te 2025? Vi saranno ancora molte sorprese, storie di padri e figli o di madri e figli in cerca di una seconda possibilità, storie di amori interrotti ovvero storie che hanno bisogno di un lieto fine e provano, nel salotto dell’ammiraglia Mediaset, a darsi un’ultima possibilità di felicità. E poi? Assisteremo a liti tra parenti, amici e conoscenti, ma anche a tradimenti e corna varie oltre che nonnini e nonnine pronti a cercare il loro primo amore, quel fidanzato o fidanzata che ha regalato a loro le prime gioie d’amore, che gli ha donato sensazioni mai provate prima e che non si sono dimenticati nonostante il passaggio di molti e molti anni.