Tris d’assi. Maria De Filippi a C’è Posta per te 2025 come ospiti ha convocato, per le prossime puntate: due presentatori molto amati e un cantante famoso suo grande amico. Per ora possiamo dire che si tratta di un artista che ha lasciato suo figlio nelle mani della conduttrice. Di chi si tratta? Ecco i nomi che possiamo spoilerarvi dopo la registrazione odierna.

C’è Posta per te 2025: gli ospiti che si aggiungono alla lista

Nelle passate settimane vi abbiamo spoilerato i nomi degli ospiti di C’è Posta per te 2025. Ebbene sì vi avevamo già accennato che sarebbero stati presenti sia Stefano De Martino che Matteo Berrettini. Ora, dopo la registrazione odierna avvenuta negli studi Elios, siamo in grado di fornirvi altre Vip che prenderanno parte al programma di Maria De Filippi che con le prime due puntate ha già fatto il record di ascolti.

A C’è Posta per te 2025 come ospite arriveranno due presentatori molto amati e un cantante. Di chi si tratta?

I due presentatori hanno condotto entrambi passate edizioni di Sanremo. Il Festival scorre nelle loro vede così come i game show. Uno, ora, continua a lavorare in Mediaset e recentemente è stato al centro dei gossip. Silvia Toffanin lo ha anche ospitato a Verissimo. L’altro è passato di Rete in Rete ed è già stata giudice ad Amici 24. Difficile scoprire, con questi indizi, la loro identità? Ok vi sveliamo che nelle prossime puntate vedremo, fra i tanti nomi già anticipati, anche:

Amadeus con la moglie, Giovanna Civitillo

con la moglie, Giovanna Civitillo Paolo Bonolis

Il cantante? Il figlio è stato protagonista ad Amici. Recentemente entrambi sono saliti sul palco di This is me con Silvia Toffanin per celebrare il talent di Canale 5. Di chi stiamo parlando? Di Gigi D’Alessio.

Ottimi ascolti per C’è Posta per te 2025

Nel mentre Maria De Filippi ha già collezionato ben due vittorie schiaccianti con C’è Posta per te 2025 su Ora o mai più di Rai 1 condotto da Marco Liorni. L’ultima puntata, ad esempio, ha collezionato ben 4.736.000 spettatori con uno share del 31.3%.