Negli studi Elios si lavora sodo. Nella nuova registrazione di C’è Posta per te 2025 sono intervenuti diversi ospiti famosi. Di chi si tratta, ovvero chi vedremo alla corte di Maria De Filippi? Ebbene a prendere parte a storie davvero emozionanti sono stati alcuni personaggi del mondo della musica e del mondo dello sport. Ecco tutti i primi spoiler.

C’è Posta per te 2025, anticipazioni e ospiti: tra musica e sport

Chi sono per C’è Posta per te 2025 gli ospiti che interverranno in studio? La lista andrà a completarsi spoiler dopo spoiler. Oggi, però, abbiamo appreso alcuni dei primi nomi dei personaggi famosi che hanno preso parte a storie di gente comune capaci di suscitare nel pubblico grande commozione.

Chi vedremo in studio? Ci sono due volti femminili, appartenenti al mondo della musica, due cantanti molto brave, uscite da Amici. che sono tornate a far visita a Maria De Filippi per poter sostenere alcuni loro fan e soprattutto aiutare la conduttrice a realizzare meravigliose sorprese. Di chi si tratta? Di Annalisa e Stash.

Gli altri ospiti? Dopo il mondo della musica si è passati al mondo dello sport. L’anno scorso Maria aveva invitato alcuni giocatori della Roma, quest’anno, invece, ha puntato su una squadra ben diversa, quella del Milan. In studio ha fatto ingresso: Alvaro Morata

Si attende, però, la presenza anche di altri personaggi del mondo della musica, del cinema e della televisione. La lista si allungherà sicuramente e molti altri Vip arriveranno alla corte di Maria De Filippi. C’è chi desidera che la conduttrice chiami nuovamente alcuni ospiti comici, per strappare a tutti una risata, e chi spera di poter vedere attori affascinanti quali: Can Yaman, Luca Argentero, Raoul Bova e molti altri, fare nuovamente ingresso in studio.

Le varie storie di C’è Posta

Nelle ultime settimane sono state registrate, oltretutto, diverse storie. Da un lato si sono visti entrare in studio molti genitori pronti a cercare di riallacciare i rapporti con i loro figli. Alcune storie hanno visto protagonisti suocere e nuore, altre, invece, proprio solo padri o madri e giovani ragazzi feriti che sembrava non volessero più saper nulla di chi gli aveva messi al mondo.

Spazio anche a storie più divertenti con signori e signore di una certa età pronti a cercare, dopo anni e anni, la prima fiamma, il primo amore, quello che non si scorda mai.