Il mese di gennaio segna il ritorno in tv di C’è posta per te 2024, ventisettesima edizione dell’ormai celebre people show ideato e condotto dalla conduttrice Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5, da stasera, sabato 13 gennaio 2024. Il programma è diventato ormai un vero e proprio appuntamento irrinunciabile per la tv italiana e i milioni di telespettatori che ogni sabato seguono le sue tante storie, i suoi ospiti e le sue sorprese. Ecco tutte le novità della prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te 2024, con le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda questa sera, 13 gennaio 2024.

C’è posta per te 2024 stasera Canale 5, ospiti e anticipazioni del 13 gennaio

Maria De Filippi è pronta a tornare in onda stasera su Canale 5 in prima serata alle ore 21:30 fino all’01:00 circa, con il suo people show C’è posta per te 2024. La conduttrice questa sera darà il via alla nuova edizione del fortunatissimo programma che da ben 26 edizioni appassiona i telespettatori italiani. Vediamo ora chi sono gli ospiti che interverranno durante la prima puntata di questa sera, sabato 13 gennaio 2024.

Gli ospiti del 13 gennaio 2024 a C’è Posta per Te

La conduttrice e padrona di casa di C’è posta per te 2024, Maria De Filippi, durante la prima puntata di questa sera ospiterà nel suo fortunatissimo programma il volto di punta della conduzione targata Mediaset: Paolo Bonolis. Il conduttore sarà protagonista di una bella sorpresa che sicuramente catturerà l’attenzione del pubblico a casa regalandoci qualche emozione che farà molto riflettere.

Ospiti della puntata di stasera anche e gli attori protagonisti della soap di successo in onda su Canale 5 dal titolo Terra Amara. In studio, accolti da Maria De Filippi arriveranno infatti: Murat Ünalmis, Melike İpek Yalova e Uğur Güneş.

Il format di successo

Anche in questa stagione del programma in onda dal ben lontano 2000, Maria De Filippi prova a far riappacificare persone che hanno interrotto i loro rapporti. Tantissime le storie raccontate in questi anni caratterizzate da ricongiungimenti familiari, storie d’amore giunte al capolinea, tradimenti, storie di primi amori mai dimenticati e richieste di una seconda opportunità dopo un errore commesso. Immancabili le consegne delle buste da parte dei postini e la decisione in studio di aprire la busta e incontrare la persona cara. Tradizione del programma sono anche le sorprese che vedono sempre la partecipazione di un personaggio famoso.

La squadra di C’è posta per te

C’è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, scritto da Lucia Chiorrini con Emanuela Sempio, Camilla Capogrossi, Anna Maria Celani, Giusy De Filippo e Rita Leccio, con la collaborazione di Barbara Cappi, prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, con la regia a cura di Paolo Carcano.